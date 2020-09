7 palabras en inglés que siempre sabías gracias a las marcas

Algunas marcas suenan tan familiares que incluso después de asistir a clases en escuelas de idiomas o en la academia de inglés online, olvidamos que se trata de palabras reales en inglés. ¡Recuerda cuando te diste cuenta de que Head & Shoulders se traduce como "Cabeza y hombros"! Encontramos 7 marcas más famosas que ya han ampliado tu vocabulario en inglés.

Dove — paloma

[dʌv]

En 1957, los hermanos Lever fundaron una pequeña empresa de jabón y la llamaron Dove - paloma. En principio, podrían haberlo llamado pigeon - ambas palabras denotan la misma especie zoológica "paloma gris". Pero pigeon recuerda botes de basura de la ciudad y manchas en el capó de los autos, pero dove se asocia con una paloma de paz, limpieza, arrullos y otras poesías-

Subway — metro

[ˈsʌbweɪ]

En el Reino Unido, el metro se llama metro, underground o simplemente the tube (que significa "tubería" o "túnel"). En Estados Unidos el metro es subway. Pero la cadena de cafeterías de sándwiches obtuvo su nombre no en honor de los trenes subterráneos de la ciudad.

Sub es el corto de submarine. Así se llaman tanto los submarinos como de los sándwiches en un pan pequeño: a alguien le pareció que sus formas son muy similares. El primer restaurante Subway incluso se llamaba Pete's Super Submarines (Pete es uno de los fundadores, Peter Buck). Luego, el nombre se cambió a Pete's Subway, y después solo quedó Subway.

Milky Way — Vía láctea

[ˌmɪlkiˈweɪ]

La barra de chocolate con este nombre se vendió por primera vez en la década de 1920. E incluso entonces el fabricante prometía que este dulce contenía mucha leche. Tanto que podría sustituir un vaso entero de batido. Un vaso o no, pero las primeras barras llevaban mucha leche, eran enormes y pesaban 85 gramos. La versión estándar moderna pesa solo 26 gramos.

Tide — marea alta

[taɪd]

En 1946, apareció en el mercado estadounidense el detergente para ropa granulado - el mismo que todavía usamos hoy en día. Anteriormente para el lavado se usaban escamas o virutas de jabón. La nueva manera se llamó Tide - se suponía que, como una marea alta, se lleva toda la suciedad.

En inglés tide significa generalmente cualquier movimiento del agua del océano, es decir, marea alta y marea baja. Si deseas enfatizar que está hablando de marea alta, usa la combinación de high tide. Y la marea baja es low tide.

Nuts — nueces

[nʌts]

Es otra marca dulce cuyo nombre es sumamente simple y claro - nueces. Pero esta palabra tiene otro significado: en la jerga estadounidense, nuts significa "loco" u "obsesionado con algo". Por ejemplo, se puede decir "This guy is nuts!" ("¡Este tío está loco!"). Y si te proponen algo muy irrazonable, mira de cerca al interlocutor y di "This is nuts!" ("¡Esto es una locura!").

Gap — brecha, espacio

[ɡæp]

Como dice la leyenda corporativa, Don Fisher no podía encontrar pantalones adecuados y, por lo tanto, junto con su esposa Doris, en 1969 fundó Gap, una tienda de ropa sencilla para jóvenes que les queda bien.

Teniendo eso en mente, el nombre "brecha" parece extraño. Pero Doris y Don se referían a generation gap, la brecha entre generaciones.

Shell — concha

[ʃel]

La red británica Shell puede ser encontrada en toda Europa. Es una de las empresas más antiguas de Inglaterra. Todo comenzó en el siglo XIX cuando Marcus Samuel abrió un negocio de venta de conchas a coleccionistas en Londres. Samuel y su hijo (también Marcus) fueron a recolectar conchas hasta el Mar Caspio.

Fue allí donde Marcus menor notó algo que se le escapó de la atención de su padre. Es decir, el gran futuro de la maloliente sustancia negra, que se extraía allí cerca. En 1897 Marcus fundó el comercio del petróleo y lo nombró en honor al negocio de su padre, Shell, es decir, la concha.