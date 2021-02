Así ha influido la pandemia en la Universidad a Distancia en Granada

La Universidad a Distancia ha visto aumentar el número de estudiantes matriculados en este curso gracias, fundamentalmente, a la inestabilidad que ha traído de la mano la pandemia.La incertidumbre y la crisis sanitaria y social han motivado un importante repunte en los datos de alumnos en el centro asociado de Motril. Este curso se han alcanzado las 2.256 matrículas en el centro, en el que habitualmente el dato de estudiantes inscritos rondaba entre los 1.800 y los 2.000.

Según explica el director del centro de la UNED en Motril, José Antonio Ruiz Caballero, la oferta académica, la flexibilidad, la “calidad de las titulaciones y sus posibilidades tecnológicas, junto con la incertidumbre generada por la pandemia” del Covid-19 “es lo que ha producido un importante incremento en el número de estudiantes matriculados”. Este repunte se tasa en un 25% más con respecto al curso anterior, según Ruiz Caballero, que destaca que este porcentaje es incluso superior en la titulación de Psicología, donde ronda el 30%.

El que la pandemia haya propiciado, de rebote, un incremento en el número de alumnos de la UNED de Motril tiene sus matices. Así, el director del centro explica que el perfil del estudiante tipo de la Universidad a Distancia es una persona “que o bien trabaja o tiene otra titulación” que quiere completar, bien por afición bien para optar a avanzar en su carrera profesional. Por eso entre los títulos más demandados este curso, además de Psicología (con 429 matriculados este curso), están Derecho (257), Geografía e Historia (115), Trabajo Social (108) e Historia del Arte (102).

La crisis económica que padece Granada también influye en los datos de la UNED. “Con la anterior crisis también se produjo un incremento”. Al haber más gente en paro, explica el director del centro, hay quien intenta aprovechar el tiempo para formarse y buscar nuevas opciones. Dentro de esta casuística muchos optan por matricularse en Derecho, dado que esta titulación abre las puertas a un amplio abanico de oposiciones. Estos estudios fuero líderes en cuanto al número de inscritos hasta que hace unos años fue desbancado por los estudios de Psicología.

En cuanto a las matrículas, desde la UNED de Motril se señala que el número de mujeres es ligeramente superior al de hombres (en torno a un 5%). También se ha observado una bajada en la edad media, que rondaría los 30 años, según apunta el director del centro motrileño.

De cara al próximo curso, Ruiz Caballero no descarta que haya traslados de matrícula de otras universidades para entrar en la UNED. “Podría ocurrir”, sopesa. La Universidad a Distancia no tiene numerus clausus y, además de que es posible que las restricciones a la movilidad y sanitarias se prolonguen en el tiempo hay otro motivo de peso, el económico. Para una familia que sufra la crisis económica generada por la pandemia le va a resultar más económico que su hijo se matricule en la UNED que no alquilar piso para realizar sus estudios universitarios fuera de casa. “Claramente es más económico”, aclara el director de Motril.

La UNED cuenta en Granada con dos sedes, la motrileña y la de Baza. Ambas desarrollan el curso en formato online a causa de la situación sanitaria, escenario al que también se incorporó el pasado 15 de octubre la Universidad de Granada y posteriormente el resto de universidades públicas andaluzas. En el caso de la Universidad de Granada el 20% de los exámenes de la evaluación del primer cuatrimestre se realizaron presencialmente, y el resto, online. En el caso de laUNED todas las pruebas se han hecho a distancia. Se han desarrollado en el caso de Motril hasta el 12 de febrero gracias a la aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx). A través de UNED100% se ha facilitado a los estudiantes sin medios técnicos el equipamiento necesario para hacer sus exámenes e incluso se ha dado la posibilidad de ir al centro de Motril para realizar las pruebas. Durante las pruebas desarrolladas a finales del pasado curso “no se detectó nada anómalo” en relación a posibles fraudes en la evaluación.