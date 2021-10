La paradoja de las escuelas infantiles de Granada que revela un informe de Save the Children, listas de espera y miles de plazas sin cubrir

Es paradójico, pero según la organización Save the Children, ocurre en Granada. Mientras algunas escuelas infantiles tienen lista de espera, en otras las plazas se quedan sin cubrir. Según el informe hecho público por la ONG titulado Donde todo empieza, en la provincia, en el curso 2019/2010, 516 menores se quedaron en lista de espera. En ese mismo año, 3.970 plazas en la provincia no se cubrieron. “La ineficiencia del modelo se observa en el contraste entre las listas de espera y la existencia de plazas sin cubrir”, señala el informe. “Es por ello que se estima que la ubicación de los centros está jugando un papel importante a la hora de que las familias valoren si pueden o no matricular a sus hijos e hijas” en el primer ciclo de Infantil, el que va de 0 a 3 años.

“No basta solo con que la plaza esté asegurada, si observamos los datos de manera agregada por municipio, es importante conocer dónde están esas plazas ubicadas y qué relación guarda esa ubicación con el lugar donde residen las familias, o sus lugares de trabajo”, apostilla el documento, en el que se determina que la tasa de matriculación de niños en Granada es inferior a la media andaluza. El porcentaje en la provincia de escolares de 0 a 3 años se sitúa en el 39,4%, mientras que a nivel regional sube al 42,6%. 9.236 menores granadinos se matricularon en escuelas infantiles en el 2018/2019, curso en el que había en Granada 23.539 niños entre 0 y 3 años. Con respecto a la titularidad, un 46,8% de los centros son privados con convenio –20 puntos por debajo de la tasa andaluza–, y el resto, un 53,2%, públicos: un 7,5% de la Junta y un 37,6% de ayuntamientos.

El documento prosigue que “según la concentración de sus centros públicos y privados en Educación Infantil 0-3 años, podemos afirmar que los centros privados adheridos tienden a concentrarse en zonas de mayor nivel socioeconómico”. Al hilo de estos datos, se resume que “es evidente que el modelo de oferta privada basado en una lógica de mercado no resulta suficiente para responder a la demanda ni a las necesidades sociales”, y explica que haya centros con lista de espera y otros con vacantes.

Por otro lado, se apunta a que “el aumento de las matriculaciones en esta franja educativa ha sido consecuencia del incremento de los conciertos con centros de Educación Infantil de gestión privada y que ese incremento no ha ido acompañado de una planificación”. Otra crítica que lanza la organización son “las diferencias de calidad existentes entre las escuelas públicas de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros adheridos privados, ya que los centros públicos son los que están mejor financiados, tienen mejores infraestructuras y servicios de asistencia”.

Estos problemas de financiación son reconocidos por la patronal. El pasado día 21 de octubre, la Asociación Escuelas Infantiles Unidas se concentró ante la sede de la Agencia Pública Andaluza de Educación, APAE, para que agilice los trámites de pago inmediato de diversas partidas a los centros de Educación Infantil. Todos correspondientes al curso 2020/2021; y “en los que, en algunos casos, se acumulan retrasos de nueve meses”, aseguraron los organizadores, que indicaron que en la protesta hubo representantes de 350 escuelas andaluzas.

El informe de Save the Children incide en la necesidad de un sistema educativo robusto con el fin de paliar las desigualdades. Así, reconoce el “esfuerzo de la Junta” por bonificar al 100% de las familias que se encuentran en los umbrales de pobreza severa o relativa (que tienen menos de 4.650 euros por miembro de la familia al año, en el primer caso, 6.975, en el segundo), pero “las familias que quedan justo por encima del umbral de pobreza relativa, empiezan a tener una bonificación parcial, aunque su situación económica sigue siendo precaria”.