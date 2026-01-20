Piden atender en albergues de 24 horas a las personas sin hogar ante la bajada de temperaturas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha registrado una petición formal en el Ayuntamiento de Granada para exigir que se active de inmediato un dispositivo extraordinario de emergencia para las personas sin hogar ante la caída estos días de las temperaturas por debajo de los cero grados en la capital. Según la Asociación, mientras las mínimas se desploman, entre 100 y 150 personas se ven obligadas a dormir en la calle debido a la escasez de recursos actuales, una cifra que representa a la mitad de la población en exclusión residencial de la ciudad. Esta situación resulta crítica si se tiene en cuenta que solo en 2024 fallecieron 12 personas sin hogar en la ciudad, una cifra que evidencia la urgencia de actuar antes de que el frío vuelva a cobrarse vidas.

Por ello, se ha solicitado formalmente al Consistorio la apertura inmediata de espacios de acogida nocturna y diurna (24h) con capacidad suficiente para todas las personas que pernoctan en la calle y el refuerzo de las Unidades de Calle para la detección y traslado voluntario de personas en situación de riesgo.

La petición se basa en los criterios del Plan Nacional de actuaciones preventivas por bajas temperaturas 2024-2025 del Ministerio de Sanidad. Este documento técnico es contundente sobre los peligros de la inacción institucional señalando el aumento de riesgo de mortalidad por el frío. Además, el Ministerio de Sanidad identifica explícitamente a las personas sin hogar como el colectivo de máxima vulnerabilidad ante estas temperaturas.

Desde la organización se recalca que la exposición continuada al frío no solo puede derivar en muertes directas por hipotermia o exposición al frío natural excesivo, sino que dispara el agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas.