Una piedra de un metro cayó hace dos semanas en el mismo lugar del desprendimiento de Sierra Nevada

Una piedra de más o menos un metro de alto y otro de ancho cayó hace aproximadamente dos semanas en el mismo lugar donde se ha producido el desprendimiento de hoy en la carretera de Sierra Nevada, aunque no provocó heridos. Así lo ha desvelado Beatriz Rodríguez, trabajadora del restaurante La Higuera, situado justo al lado del lugar en el que han caído este mediodía las rocas de gran tamaño del deslizamiento sobre la A-395.

"No hubo heridos porque era una día tranquilo entre semana. Yo estaba atendiendo en la terraza a unos clientes y vi caerse una piedra rodando", ha relatado para Granada Hoy esta camarera, hija de los dueños del restaurante y alojamiento La Higuera. Rodríguez ha añadido que llamaron para avisar de lo que había ocurrido y que los operarios de carreteras la retiraron de la calzada echándola a una cuneta. "Vino un perito y nos dijo que hiciéramos un papeleo para dar cuenta y que constara, pero estamos en pleno jaleo de la temporada y no pudimos", añade la trabajadora que piensa que en tan poco tiempo no hubiera dado lugar "a poner una malla o algo".

Rodríguez lleva, literalmente, viviendo toda la vida en el restaurante, que a la vez es la vivienda familiar desde hace cerca de seis décadas. Aunque admite que "siempre han caído algunas piedras" por la zona, "nunca ha habido un desprendimiento y menos como este". "Incluso mas arriba hay piedras que pensábamos que podrían caer antes", añade.

El restaurante se encuentra al pie de una montaña escarpada y justo a la entrada de un estrechamiento de la carretera de Sierra Nevada en una zona de areniscas esculpida para el paso de la vía, por lo que en la zona es frecuente encontrar en la calzada arena y pequeñas piedras. Una señal vertical de tráfico indica el peligros de desprendimientos justo en ese punto.