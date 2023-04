Cazados cuatro pilotos por volar drones durante la Semana Santa en Granada

Cuatro pilotos han sido propuestos para sanción por la Policía Nacional por realizar vuelos ilegales con aeronaves durante Semana Santa en Granada. Según indica el cuerpo policial en un comunicado, los agentes desplegaron un amplio dispositivo policial motivado por la necesidad de dar seguridad y para velar por el normal desarrollo de las multitudinarias manifestaciones religiosas que han tenido lugar durante la Semana Santa granadina.

Formaron parte de dicho dispositivo agentes de la Unidad de Seguridad y Protección Aérea de Granada, dependientes de la Unidad de Medios Aéreos de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental. Estos, con el material de que están dotados, localizaron cuatro aeronaves cuyos vuelos han impedido y propuesto para sanción administrativa a los cuatro pilotos que se encontraban realizando vuelos ilegales con aeronaves. Los cuatro pilotos eran ciudadanos extranjeros que han sido propuestos para sanción administrativa

La función de los agentes de esta unidad es hacer cumplir la normativa vigente sobre vuelo de drones en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto; y de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el objeto de salvaguardar el cielo de las ciudades de cualquier peligro producido por aeronaves no tripuladas, todo ello dentro de las competencias de policía administrativa de Aviación Civil que realiza la Policía Nacional, indica el cuerpo en un comunicado.

La primera de las ocasiones en la que los agentes han activado el protocolo antidron fue el Lunes Santo día 3 de abril, cuando detectaron un vuelo UAS - (Unmanned Aircraft Systems) o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas – sobrevolando el espacio aéreo granadino, que no había sido autorizado. Se localizó in fraganti a un varón natural de China y con residencia en Portugal quien pilotaba un dron sobre una aglomeración de unas 50 personas. La aeronave volaba a unos 40 metros de altura en una zona restringida al vuelo fotográfico y con obligación de coordinarse con el helipuerto del Hospital Clínico San Cecilio y de la Base Aérea de Armilla.

El miércoles día 5 de abril fueron dos los vuelos ilegales localizados. El piloto que protagonizaba el primero de ellos era un ciudadano ucraniano que volaba un dron a unos 100 metros de altura, sobre unas 20 personas. Posteriormente, el mismo día se identificó a un varón natural de Austria que volaba su aeronave, también a unos 100 metros del suelo y sobre alrededor de 60 personas.

El Jueves Santo se detectó el cuarto vuelo ilegal, en esta ocasión tuvo lugar en el Paseo del Salón donde los agentes también identificaron al cuarto piloto, un japonés cuya aeronave sobrevolaba a unas 20 personas a más de 110 metros de altura, detalla el comunicado.

Los cuatro pilotos han sido propuestos para sanción administrativa por incumplir la legislación vigente en materia de vuelos de aeronaves ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea –AESA-. La Policía Nacional y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea recomiendan que, antes de realizar alguna operación aérea con drones, y para evitar posibles infracciones, se consulte la página de ENARIE https://drones.enaire.es/ donde comprobar las normas vigentes y los lugares en los que se puede volar.