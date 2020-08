Como cada verano, los estorninos vuelven a asentarse en el núcleo urbano de Granada. Aunque a priori parecen pájaros incapaces de causar mal alguno, lo cierto es que una población descontrolada de estas aves puede provocar diversos daños a la ciudad y sus vecinos. Su peculiar predilección por volar en bandada hace que sea común, si nos paramos a mirar hacia arriba, ver cómo una gran masa de estos pájaros negros cubre el cielo en algunos puntos del centro.

El sincronizado e incómodo piar de estos seres gregarios ya causó molestias a los vecinos de la Plaza de La Trinidad en 2018. Sus excrementos, además, han causado daños materiales en el patrimonio arquitectónico de diferentes ciudades. Como esta, existen en Granada otras muchas plagas que es necesario controlar.

El Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento de Granada gestiona y controla mediante diferentes programas las distintas plagas que afectan a la ciudad. Esta competencia se ejerce al objeto de proteger la salud pública controlando las poblaciones de plagas más frecuentes en nuestra ciudad, que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad zoonótica. Este control se realiza a través de métodos que cuidan del medio ambiente y del entorno de nuestra ciudad.

Esta área del Ayuntamiento, dirigida por el concejal y pediatra Carlos Ruiz Cosano, inspecciona y controla las zonas donde se realizan los tratamientos de forma rotacional y continua. En la mayoría de los casos se escogen al azar los puntos de muestreo donde se están aplicando los tratamientos para comprobar la eficacia de los mismos. Los procedimientos y medios empleados por Athisa –la empresa concesionaria de este servicio– para realizar las actuaciones de inspección son elaborados en función de las características de cada actividad. Adaptándose a las singularidades de cada uno de los programas que componen el plan de Control de Plagas.

Según Cosano, los programas que se realizan habitualmente son cinco:

Desratización y desinsectación: Las actuaciones en este caso se realizan fundamentalmente en el alcantarillado de nuestra ciudad, comprobándose el estado del producto (rodenticida) y si ha sido repuesto, en el caso de que haya sido consumido en el periodo correspondiente por la empresa encargada de la desratización. Durante las inspecciones se practica la apertura de un determinado número de alcantarillas verificándose la existencia del cebo y su estado y se anotan estos datos en un formulario de campo junto con los datos de su localización. En el año 2019 se inspeccionaron un total de 585 alcantarillas para comprobar la efectividad de los tratamientos. Según Ruiz Casano, los venenos empleados para estas plagas son homologados y contienen una toxicidad muy baja con el fin de facilitar los procesos de depuración de las aguas residuales y no poner en peligro la salud pública. En el caso Edificios y dependencias municipales (EDM): periódicamente, se realiza una desinfección de los edificios municipales al objeto de salvaguardar la salud pública de los usuarios y de todos los ciudadanos que los visitan. En el año en curso se ha hecho especial incidencia en las desinfecciones de los centros de la Concejalía de Servicios Sociales. Avifauna: Este punto se centra en el control de palomas y estorninos, las dos poblaciones de aves más frecuentes en la ciudad. El objetivo del control al que se somete a estas especies es debido a que pueden ser vehículo de enfermedades zoonéticas y pueden dañar nuestro patrimonio arquitectónico. Control de roedores en parques, y jardines: Del mismo modo que en los casos anteriores, los inspectores del Ayuntamiento, que acompañan a los operarios de la empresa encargada del Control de Plagas, comprueban que se indaga y observa la existencia de posibles focos de proliferación de roedores, estableciendo sobre la marcha las medidas correctoras correspondientes. Estas actuaciones se realizan en los parques y jardines existentes dentro del casco urbano y las que corresponden al cinturón, así como en las zonas que forman el perímetro de la ciudad, que por lo general no están urbanizadas. Resolución de incidencias especiales: Independientemente de los avisos recibidos por los medios habituales, que son atendidos sobre la marcha por la compañía concesionaria de estos servicios, se han realizado inspecciones por requerimiento en el lugar de la incidencia cuando se ha superado la reiteración, la complejidad de su resolución, su magnitud, tipo de instalación, o cualquier otra circunstancia no prevista.

Esta, sin embargo, no es la única tarea competencia del Área de Salud del Ayuntamiento. Ruiz Cosano, su responsable, hace hincapié en el enorme esfuerzo que se ha realizado desde el área que dirige, pues, según dice, es una de las que más activas ha estado durante el estado de alarma: "Hemos estado trabajando mucho en el control de los alimentos que llegan a Mercagranada. También hemos estado haciendo inspecciones de los pequeños establecemientos y de las grandes superficies. Era fundamental que durante ese período no hubiera ningún brote de intoxicación de carácter alimentario", ha explicado. El concejal del Partido Popular, ha querido destacar también la labor de los inspectores sanitarios del Área de Salud que, asegura, retiraron de la venta más de 1.000 kilos de alimentos que no estaban en condiciones durante el confinamiento.