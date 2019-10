El plan económico del Ayuntamiento permitirá invertir en proyectos de ciudad este mandato

El Ayuntamiento de Granada va camino de la recuperación económica. Así lo ha defendido hoy el concejal de Economía, Luis González, que ha asegurado que con las medidas que se han puesto en marcha y las que están por venir, la capital puede pensar en este mandato en empezar a acometer proyectos de ciudad tras años de parálisis.

El bipartito es consciente de la "complicada" situación económica del Ayuntamiento y de la elevada deuda que "hay que devolver" pero cuando se disponga de presupuesto se podrán activar "iniciativas que sean más fáciles de convencer a los inversores".

Además, con el plan de venta de activos inmobiliarios municipales, lo que se obtenga (aún no está calculado el valor de todo lo que se pondrá a la venta), se podrá invertir en proyectos de desarrollo de la ciudad. El objetivo es poder abrir la oficina de venta en la sede de Urbanismo cuando pasen las elecciones.

"Cuando más seamos capaces de demostrar que el Ayuntamiento es serio, más se atraerán inversiones. Si generamos confianza seremos capaces", ha apostado González.

El Periodo Medio de Pago baja a los 200 días

El concejal ha informado hoy de una de la mejoría de una de las cuestiones que estaban en rojo en el área de Economía: El Periodo Medio de Pago (PMP) a proveedores, que "ha bajado a 30 de septiembre a los 200,23 días, la cifra más baja en los últimos ocho meses". Según González, en marzo de este año estaba en 221,19, en junio en 221,47 y en septiembre a bajado a los 200,23. En este periodo sólo agosto tuvo un repunte hasta los 245 días por el pago de sentencias de Rober.

"Los 200 días no es una cifra para estar alegres pero la labor de pago minora la tensión" en las cuentas municipales, que en la actualidad recogen una deuda comercial de 81 millones de euros (lo que se debe a proveedores, siendo la mitad de Inagra y Rober, por lo que 40 millones son al resto de proveedores) y una financiera de 171,5 millones (lo que se debe a bancos).

En esta reducción del PMP ha tenido que ver que en julio, agosto y septiembre se haya pagado 28,5 millones de euros a proveedores "y el objetivo es seguir reduciéndolo".

González ha explicado medidas como la línea de crédito aprobada la semana pasada y por la que se espera contar en diciembre para seguir reduciendo la deuda con los proveedores. También se negocia la rebaja de los tipos de interés en los créditos no sometidos al plan de juste de la línea ICO.

Además, el concejal ha adelantado que en noviembre se pagará toda la deuda de menos de 3.000 euros y una antigüedad menor de 4 meses, lo que supondrá el pago de 1.300 facturas de unos 800 proveedores por valor de 900.000 euros. Una partida que se repite después de que se pagara toda la deuda inferior a 1.000 euros y que supuso el pago de 500.000 euros.

"Reducir el PMP se basa en tener más dinero para pagar y nosotros por el plan de ajuste primero tenemos que pagar la deuda financiera y el capítulo I" (los salarios del personal). A 30 de septiembre se han pagado 79 millones de euros en gasto de personal y 63 en bienes corrientes. Y "al día de hoy estamos al día del pago de las obligaciones con entidades financieras".

En vigor el convenio para cobrar las multas de Diputación

El objetivo es optimizar el servicio de recaudación. Y en eso afectará el que ya haya entrado en vigor el convenio firmado por el anterior equipo de gobierno y la Diputación Provincial para la recaudación de multas. "Ya estamos tramitando pagos a Diputación para que gestione el cobro", ha dicho el concejal de Economía.

Lo que se espera recaudar con esta medida son 3,5 millones de euros al año, según las previsiones del área de Economía del Ayuntamiento de Granada.

Otro punto rojo del área son los intereses de demora. Se han pagado 1,9 millones de intereses de demora a proveedores "y no es una buena noticia", ha reconocido el concejal, que se marca como objetivo reducir esos intereses.

Con todo, el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento está en el 70%, un dato "bueno". Además, este mes "se sacará un confirming de 10 millones" que se podrán disponer en 2020 para pagar a acreedores comerciales. En 2020 se esperan conseguir también 13 millones más por la medida 3 del acuerdo de refinanciación de deuda.

"El Ayuntamiento sigue trabajando para reducir la deuda y mejorar la tesorería", ha resumido González,

Empezar a negociar el presupuesto en noviembre

El concejal de Economía ha confirmado también que la intención era tener ya un borrador de presupuestos para final de octubre pero que sigue negociando con las áreas para ajustar los gastos e ingresos. Con todo, ha asegurado que en noviembre se comenzará a negociar ya con los grupos municipales.

"Estamos terminando de discutir el recorte por áreas según sus previsiones de gastos ya que no nos arriesgamos a que haya una previsión de gastos irreal. Queremos un presupuesto realista y este mes me gustaría empezar a discutirlo con los grupos", ha detallado González, que detalla que hay que asumir que "las partidas de 2015 no son válidas para 2019". Los ingresos no han aumentado mucho pero los gastos sí.

Además, González ha ratificado el compromiso del equipo de gobierno de "subir los impuestos lo mínimo y a lo forzado por ley", por lo que tienen que optimizar los ingresos.

"Por la crisis económica se asumieron compromisos y como no se puede recortar en prestaciones sociales hay que ajustar por otras partidas. Además, el plan de ajuste nos obliga a tener un superávit de Tesorería".

Las cuentas también tendrán que tener el beneplácito de la oficina presupuestaria y de los habilitados nacionales.