El plan sísmico de Granada trabaja ahora en revisar los edificios de comunidades que comuniquen daños

El Ayuntamiento de Granada ha informado hoy del plan sísmico de la ciudad, activado el pasado sábado tras el primer terremoto de 4,4 enmarcado en un "enjambre sísmico" que sufre la zona de la Vega de Granada, en especial Santa Fe y Atarfe, algo que los expertos "meten en la normalidad porque las placas tienen que soltar presión".

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha aclarado, ante las imágenes ayer de la gente en las calles tras el temor a la serie de terremotos que se produjeron, el mayor de 4,5 grados, que "era humano el miedo y salir a la calle, pero los expertos dicen que no hay lugar más seguro que la casa si no ha sufrido desperfectos. Es el mejor lugar donde guarecernos. Donde suelen perderse vidas son con los que salen al exterior al desprenderse elementos de cornisas o tejados si te pillan en mitad de la vía".

"Nos dicen que forma parte de cierta normalidad. Mejor ocho de cuatro que uno de ocho y que con cada uno de estos terremotos la falla pierde presión y tiene menos capacidad de hacer un gran terremoto que es lo que preocuparía", asegura.

Con el plan y la serie de terremotos, hubo contacto toda la noche entre Policía, Bomberos y Protección Civil, también con el 112, la Junta de Andalucía y la delegación del Gobierno en Andalucía. "Esa noche lo importante era coordinarse. Nadie tenía certeza absoluta de que no pasara más pero estábamos alerta".

Ahora, según el plan, lo que se está realizando es una "labor de seguimiento y revisión de los edificios de las comunidades para comprobar que no hay daños que puedan ocasionar peligro posterior y tendremos que cumplir las normas de seguridad lógicas".

Por ahora no se han registrado daños en la capital y también se seguirá el patrimonio histórico. Salvador advierte de que pudiera haberse notado algo "en alguna muralla de la Alhambra" pero que se está revisando todo "para ver que está en perfecto estado".

"Por eso hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, agradecer el buen comportamiento de la gente, entender que el miedo era humano ante un elemento natural de esa magnitud ante el que no se puede hacer nada. Al mismo tiempo como institución estaremos cerca estos días y revisaremos que todo está dentro de la normalidad en la ciudad y esperando que no se vuelvan a producir o que no cause gravedad, daños materiales ni daños humanos", ha dicho Salvador.

El alcalde ha querido agradecer a Policía, Bomberos y Protección Civil su trabajo: "Estamos en buenas manos y tenemos los mejores profesionales. Máxima tranquilidad y confianza. Estamos acostumbrados a terremotos, las estructuras de los edificios se adaptan a las normas con más flexibilidad. Decir que ayer se pasó malísima noche, ojalá se deje atrás el 2020 y no tenga nada q ver con2021 y la esperanza haga que los mayores puedan salir no por miedo sino por inmunidad".

Por su parte, el concejal de Seguridad, César Díaz, ha llamado también a la "serenidad y calma para afrontar un momento de inquietud lógico". "El plan sísmico está activo desde el sábado, cuando se superan los 4 grados. El terremoto no se produjo en la capital pero sí en el Cinturón pero como responsables también de Bomberos del Cinturón nos corresponde ponerlo en marcha también en prevención por lo que pueda ocurrir".

El plan, explica, "supone organizar los grupos de trabajo para la inspección de años, ahora más estéticos que estructurales, y necesitan coordinación técnica con profesionales de Urbanismo que son los que van a realizar la ITE de las viviendas una vez que las comunidades de vecinos vayan alertando de posibles daños. Estos grupos dan paso a las brigadas operativas como ha ocurrido en Santa Fe y Atarfe que trabajan en demoliciones de alguna estructura y chimenea que amenazaba peligro para la vía pública".

"Se ha activado el grupo de rescate en salvamento y desescombro, con 21 efectivos, y de búsqueda canina con 7 efectivos más los animales. A nivel técnico está en prealerta Protección Civil y voluntarios técnicos para movilizar los recursos que pudieran ser necesarios".

"Lo importante en la situación en la que vivimos es la tranquilidad, serenidad. Si nos pilla dentro no salir, si estamos fuera, no entrar. Lo peligroso es la salida", ha recomendado.

En Lorca el terremoto de 2011 fue de 5,1 y hubo 167 heridos y 8 fallecidos, la inmensa mayoría por la caída de elementos estructurales, cornisas, paramentos, etc. "Ante esa posible caída hace falta esa prudencia y calma de la ciudadanía".

"Este dispositivo está en marcha, no quiero dramatizar pero sí transmitir que Granada está preparada, tiene los medios dispuestos, que están preparados para que el granadino esté tranquilo, calma, estamos coordinados ante cualquier circunstancia", ha dicho Díaz.