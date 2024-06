El plan de vacaciones del SAS Granada: temor por un año récord de cierre de camas y falta de personal

Con la llegada del verano, llegan las vacaciones. También para el personal médico de Granada, el cual sufre modificaciones en su plantilla para poder cubrir al máximo posible las necesidades de la ciudadanía sin perder calidad asistencial. Es lo que se conoce como el plan de vacaciones del SAS, que suele comenzar con la contratación de personal para sustituir vacaciones, pero en otros casos deriva en el cierre de camas de los hospitales públicos de la provincia e incluso de centros de salud, al no disponerse de la cantidad mínima exigida para mantenerse.

Esta situación se repite cada verano, pero este 2024 los sindicatos de Granada temen que la temporada estival sea excesivamente complicada, más aún que las anteriores. El discurso oficial de la Junta de Andalucía es que el verano va a ser difícil, y Catalina García ya advirtió que la plantilla del SAS este verano será un 16% más corta que el pasado por estas mismas fechas. Por ello, los profesionales se temen lo peor.

Según ha informado el sindicato CSIF a este periódico, aún no se conocen cuáles son los planes vacacionales de los hospitales ni de los centros de salud de los distritos Granada y Metropolitano y las AGS Nordeste y Sur. Según han denunciado, esto presagia un verano de estrés y sobreesfuerzo a los trabajadores que se queden cubriendo vacaciones, de cierre de muchas unidades asistenciales, y de mala atención para los ciudadanos.

En función de las cifras trasladadas para el mes de junio y las previsiones que cada sindicato maneja, CSIF espera que para el Hospital Virgen de las Nieves se cubran sólo a un 6,91% de los profesionales que se vayan de vacaciones, en el Hospital Clínico San Cecilio un 6,28%, en el Área Granada-Metropolitano un 9,1%, en el Área Nordeste un 2,9%, y en el Área Sur casi un 11%.

Para la coordinadora de Salud de CSIF Granada, Matilde Núñez, los mensajes "victimistas" que se lanzan desde la Junta "ya prevén lo que puede ser un desastre". Para la profesional, todos los centros de salud deben estar abiertos este verano en Granada, y si no se contrata a personal para cubrir las vacaciones, la calidad repercutirá inevitablemente en los ciudadanos. "Al final acabamos con ciudadanos molestos porque no se les atiende como debe, y médicos molestos por estar saturados".

La consejera García reconoció en el Parlamento Andaluz este miércoles que desde el SAS "vamos a utilizar todos los recursos a nuestro alcance para no llegar al extremo del cierre de centros de salud este verano, pero es cierto que nos encontramos en una situación de mucha excepcionalidad". Ante esto, Núñez confía en que la calidad de la atención no se vea mermada, pero sabe que será complicado.

"El plan de vacaciones aumentará seguro el porcentaje de cobertura, o eso esperamos, pero como a día de hoy no tenemos las previsiones en ningún centro, esto es con lo que trabajamos. Con discursos victimistas que ellos mismos reconocen. Lo que no puede ser es que los profesionales se marchen a otras comunidades o países porque no hay contratos dignos en Andalucía. Los profesionales se buscan la vida, como es normal", ha argumentado la responsable de CSIF.

Refuerzo en la Costa ante la gran afluencia veraniega

Nuñez también ha asegurado que el refuerzo previsto para la Costa Tropical es "insuficiente", en un territorio que triplica su población en el periodo estival debido a las segundas residencias de muchos granadinos y a la venida de turistas extranjeros nacionales y nacionales.

"Prevemos que se cubran unas 220 plazas en total, contando el Hospital Santa Ana de Motril y los centros de salud de los municipios. Es muy poco teniendo en cuenta que la población se triplica. Ojalá la publicación de los planes de vacaciones aumenten esa previsión, pero llegamos muy tarde. Si a estas alturas no hay contrataciones, nos podemos encontrar que los médicos que están disponibles ya se hayan ido a otras zonas".

La Consejería de Salud ha confiado en que el aplazamiento hasta septiembre de los traslados de los médicos mitigue falta de facultativos en puntos concretos de la geografía andaluza, una circunstancia que agrava la ya de por sí escasez de médicos en el sistema público andaluz. En total, el SAS estima que 500 médicos de familia no están cubiertos en la comunidad por falta de profesionales, a lo que habrá que sumar las 489 jubilaciones que se producirán este año.

Paros "históricos" en los centros para denunciar la situación

Tal es la situación que los principales sindicatos, CSIF, Satse, CCOO y UGT han tomado la decisión de convocar un paro el próximo 26 de junio, desde las 08:00 a las 11:00 horas, en todos los centros y servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). No sólo en Granada, en toda la comunidad. Denuncian que la situación “es inaceptable”, tanto que se han visto abocadas a tomar “una medida inédita”, pues nunca antes la mayoría de la Mesa Sectorial había convocado una huelga.

La situación actual no deja otra opción, y los sindicatos quieren expresar “su más absoluto rechazo” tanto a la política sanitaria de la Consejería de Salud como a las formas que se utilizan, donde la negociación "no existe", el cumplimiento de los acuerdos “es una quimera” y los despidos del personal temporal agravan la mala situación de los centros. Y así se lo van a comunicar directamente a la consejera de Salud, Catalina García, el próximo día 19 de junio, fecha en la que se ha convocado la reunión solicitada hace semanas.

Con esta medida, los sindicatos pretenden llamar la atención de los gobernantes y “tender la mano al diálogo que nunca debió de perderse”. Prueba de ello es que a las puertas del verano se están recibiendo más quejas y problemas que nunca, y se espera que en el periodo estival haya menos personal que hace un año.