La plantilla de Lactalis Puleva en Granada se moviliza por su convenio y por "una revisión salarial justa"

Los trabajadores de Lactalis Puleva centro de Granada se manifiestan "un día más a la puerta de las instalaciones de la empresa, para pedir compromiso y respeto por las personas que trabajan en ella".

Además, exigen a la representación empresarial, que traiga a la mesa "propuestas salariales acordes con la situación económica de la empresa y que protejan a las personas trabajadoras del golpe de la inflación que llevan soportando desde hace ya casi dos años", explican los trabajadores.

Desde el sindicato explican que no pueden seguir permitiendo que "los salarios de esta empresa sigan perdiendo poder adquisitivo, ni vamos a aceptar que se siga castigando a este colectivo".

Los trabajadores de Lactavis Puleva no tienen miedo ni se van a asustar "con previsiones fatalistas sobre la situación económica, ni la competitividad del mercado porque la situación económica es la misma para todas las empresas del grupo, y si en Industrias Lácteas de Granada, se pueden pagar salarios de casi un 30% por encima y aplicar la subida salarial a todos los conceptos, que nos expliquen por qué en Lactalis Puleva no".

Con UGT a la cabeza afirman que no es cierto no puedan asumir las subidas salariales presentados en la mesa de negociación. "Lo que quieren es engordar los beneficios a costa del poder adquisitivo de los trabajadores y no lo vamos a permitir".

Fuera de todo este bullicio y demanda de derechos, sentencian que están orgullosos de trabajar para una empresa láctea que "ha sido referente en Granada, en Andalucía y en España, por su innovación y por el trato a sus trabajadores y trabajadoras, pero si esta empresa quiere seguir siendo un referente local y nacional, tiene que levantar la cabeza de la cultura de los resultados y mirar a las necesidades de sus trabajadores".

Por último, piden que la empresa abandone "esa actitud", y deje de acudir a la mesa de negociación "con posiciones cerradas, y así se abra al dialogo para conseguir un acuerdo que seguro será beneficioso para todos".