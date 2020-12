Se cae la plataforma Prado de la Universidad de Granada

Desde mediodía de hoy y hasta las cinco de la tarde la plataforma Prado (acrónimo de Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia) de la Universidad de Granada no ha prestado servicio. Según indicaron docentes de la institución, aproximadamente desde la una de la tarde hasta las cinco no ha funcionado la plataforma, una herramienta fundamental para la docencia en estas semanas de clases online. "No se sabe por qué", señalaron estos docentes, que están a la espera de que se retome la normalidad.

La situación fue ampliamente comentada en redes sociales, donde los estudiantes mostraron su estupor por la situación.

Han hackeado la UGR y resulta que ahora una de mis asignaturas es Satanismo II — Dave 🔻 (@DaveVanBuuren) December 17, 2020

El mismo canal, el de las redes sociales, fue el elegido por la UGR para confirmar el problema en la plataforma y apuntar que se trabajaba en el restablecimiento de Prado. En el mismo escueto mensaje se indicaba que cualquier novedad se dará a conocer a través de los canales oficiales de la institución académica.

🔴 Estamos trabajando en el restablecimiento de los servicios de PRADO👉 Cualquier novedad al respecto os la haremos saber a través de nuestros canales oficiales — Universidad Granada (@CanalUGR) December 17, 2020

A través de la Oficina de Gestión de la Comunicación de la UGR se aclaró que "Prado vuelve a estar operativo tras una operación de mantenimiento del sistema de identificación que se ha prolongado más de lo inicialmente previsto". Además, se puntualizó que "en ningún momento se ha visto comprometida la seguridad de los datos, ni hay constancia de ataque alguno al sistema. En todo caso, nuestro equipo informático sigue monitorizando el sistema para evitar y resolver cualquier posible problema". De este modo la UGR descarta que se produjera un hackeo en el sistema, como se apuntó en redes sociales.

Sobre la incidencia de la caída del sistema, se añadió que "lógicamente, todas las actividades programadas durante el tiempo que el sistema ha estado en mantenimiento se han visto afectadas. No es posible hacer una estimación ni mínimamente precisa del número y tipo de actividades afectadas, que fundamentalmente tienen que ver con el desarrollo de la docencia teórica y práctica y procedimientos de evaluación continua".

Por último, se apostilló desde la UGR que "el problema en el sistema de identificación ha tenido lugar entre las 13:00 y las 17:00 horas, aproximadamente. No obstante, este problema no ha afectado por igual a todos los servicios que dependen del IDP (sistema de identificación). Algunos se han restablecido entre las 14 y las 15:30 horas".

Durante el pasado curso en la plataforma había 4.143 usuarios con el rol de profesor y se dio servicio a3.858 asignaturas procedentes de 88 grados, según los datos de la memoria de gestión presentada recientemente. Esto se materializa en 14.439 espacios docentes para 46.334 estudiantes deGrado. Para el curso actual el número de usuarios con el rol de profesor es de 4.407 para un total de 4.415 asignaturas de 90 grados, con un total de 23.219 espacios docentes para 48.092 estudiantes. Para los posgrados el número de usuarios es de 12.803 estudiantes.

El pasado curso la plataforma de apoyo para toda la comunidad universitaria de la UGR fue reforzada notablemente a causa del estado de alarma y de la suspensión de las clases.