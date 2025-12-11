La Policía descarta la "intencionalidad" en la posible electrocución de una mujer en un spa en Granada

La Policía Nacional de Granada ha descartado que exista "intencionalidad" en el accidente ocurrido este miércoles en un hotel de la capital en el que una mujer sufrió un desvanecimiento por una posible electrocución en la zona de spa del establecimiento, llegando a entrar en parada cardiorespiratoria.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado a preguntas de los periodistas este jueves en Granada que todo apunta "claramente" a un accidente y que la mujer ya está recuperada y se prevé que en las próximas horas reciba el alta médica.

La afectada, de unos treinta años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Granada tras sufrir este accidente en el spa, debido a una posible descarga o electrocución que se produjo al pulsar un botón de la maquinaria.

Según fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, una llamada alertó del accidente pasadas las 12.30 horas de este miércoles. El alertante explicó que una mujer joven se había desvanecido después de pulsar un botón para activar burbujas en el spa de un hotel ubicado en la calle San Antón, en el centro de Granada capital.

Hasta el lugar de los los hechos se desplazaron los servicios sanitarios del 061, que trasladaron a la mujer a un centro hospitalario donde, según han informado, permanece ingresada en la UCI.

De la investigación se ha hecho cargo la Policía Nacional, que mantiene a agentes desplegados en el hotel, hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones en las que se ha producido el accidente, y en el centro hospitalario, según han detallado las mismas fuentes.