"En este sindicato jamás hemos participado en un amaño de oposiciones, ni pagando ni sin pagar"

El Sindicato Independiente de Policía Local de Granada (SIPLG) niega los indicios que vio la jueza de instrucción 4 para abrir diligencias e investigar un presunto amaño en oposiciones a Policía Local tras sospechar la magistrada de componendas con "pagos irregulares" efectuados por este sindicato. Una investigación que es el origen del caso que ha llevado a la UDEF a realizar esta semana registros en la propia sede de este sindicato y en dependencias de los ayuntamietos de Granada, Albolote y Algarinejo en una causa que está bajo secreto de sumario e investiga a más de media docena de agentes.

El actual secretario general del SIPLG, Miguel Fernández, ha dicho a este periódico que "ni nosotros hemos estado en ningún tribunal, ni hemos hecho pagos a nadie de miembros de tribunales, absolutamente nada". Y sobre la posible existencia de una caja b, asegura: "Jamás en la vida en el sindicato ha habido una caja b. Ha habido dos cuentas bancarias legalmente dadas de alta sin miedo ninguno. Una caja b se supone que es lo que uno tiene para ocultar dinero, lo que no haces es llevártelo al banco, entiendo yo", zanja, insistiendo en que "no se ha realizado ningún pago desde ninguna caja b puesto que en ningún momento la hemos tenido".

Fernández reconoce que el origen del caso fue una primera denuncia por apropiación indebida que se interpuso en 2021 contra el antiguo secretario general. "La Justicia dirá quién tiene razón", defiende Fernández, que considera que la jueza ha hecho caso a una "película" de su antecesor en el cargo, que se defendió en la causa alertando de posibles amaños en las oposiciones policiales y aportó mensajes de móvil. Esto llevó a la magistrada a deducir testimonio y abrir unas nuevas diligencias para centrarse en ese presunto amaño de las pruebas selectivas.

"Ni pago ni intento de amaño, ni con pago ni sin pago"

Preguntado expresamente sobre la posible participación del sindicato en presuntos amaños directamente o a través de su centro de formación, es rotundo: "Qué han hecho otros no me puedo meter ni menos ahora con los audios y el secreto de sumario. Pero aquí no se ha efectuado ni un solo pago para nada, ni con caja b ni nada, que tenga absolutamente nada que ver con oposicones. Ni pago ni intento de amaño, ni con pago ni sin pago. Este sindicato jamás en la vida mientras yo estoy al frente ha estado partícipe en ningún tema de amaño de oposiciones ni pagando ni sin pagar, bajo ningún concepto".

Sobre lo publicado y los audios que se conocen sobre procesos selectivos en Granada y Albolote, dice que "el que tenga que hacer frente a unos hechos delictivos, que tenga la responsabilidad que tenga que tener", pero asegura que no tienen "ningún tipo de relación con estos hechos que están saliendo".

Fernández reconoce que estuvo la UDEF en su sede y que sabían de la pieza separada por esa primera denuncia en la que el anterior secretario general "alega que le echamos porque había amaño". Aunque reconoce que "yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie porque a lo mejor me quemo, pero como sindicato y nosotros como sede sindical nos dedicamos exclusivamente a lo que dicen nuestros estatutos, a actividad sindical y actividad formativa".

Desde el SIPLG seguran que su centro de formación imparte en exclusiva formación a los afiliados, y preguntado sobre si había garantía de aprobado o ascenso a ravés de ese centro, lo niega. "Eso nos ofende enormemente", dice.

Fernández niega también que tengan relación con miembros de tribunales de oposiciones a través de los que pudiera beneficiar a candidatos. "Ni hemos estado ni vamos a estar como miembros de tribunales de oposiciones en ningún sitio. Lo único que nos dedicamos es a la actividad sindical y entre ella está la formación y si hay prioridad o beneficio para obtener plaza, ¿en base a qué se difunde eso? no tiene fundamento ninguno", defiende, asegurando que están personados en la primera denuncia y que cuando tengan información sobre la actual causa una vez se levante el secreto de sumario, decidirán medidas.

Sobre los audios en los que se escucha al ya exjefe de la Policía Local de Granada y otros agentes hablando de beneficiar a candidatos en Albolote y Granada, reitera que "no tenemos ningún tipo de vinculación con ese tipo de hechos que se están denunciando" y dice que "son los jueces lo que tienen que dirimir y ver responsabilidades".