El polideportivo del barrio granadino de La Chana, sin luz desde hace dos meses

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado la dejadez y pasividad del equipo de gobierno del bipartito de PP y Cs y se ha referido en concreto a la situación que padecen las instalaciones deportivas de los barrios como es el caso del polideportivo ‘Miguel Sánchez’ de La Chana sin alumbrado, ni red eléctrica, desde hace dos meses por la falta de mantenimiento municipal. El socialista ha explicado que la situación de abandono es tal que la instalación se ve obligada todos los días a cerrar sus puertas a la seis de la tarde, ya que no disponen de luz, ni de suministro eléctrico para poder efectuar los entrenamientos “después de que se produjera el robo del cableado de los focos”.

Cuenca, que ha visitado esta mañana el espacio deportivo, se ha hecho eco del malestar de vecinos y usuarios del polideportivo quienes se quejan “del abandono de una instalación deportiva que es todo un referente en el barrio, donde entrenan centenares de niños y mayores a diario”.

Para el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento, la situación de falta de mantenimiento de esta instalación es un ejemplo más de la política de brazos caídos del PP y CS al frente de una ciudad que “está sumida en el abandono más absoluto desde que gobierna la derecha”. Si bien los robos de cable se han producido en otros puntos del barrio que el Ayuntamiento ha procedido a arreglar con diligencia, “el polideportivo de La Chana está sumido en el más absoluto abandono, situación que tienen bastante preocupados a los usuarios ya que no tienen respuesta por parte del Ayuntamiento”.

Cuenca se ha referido al hecho de que si esta situación se produjera en otra instalación municipal más céntrica “estoy convencido de que PP y CS ya lo habrían arreglado”, por lo que ha reclamado el arreglo urgente del suministro eléctrico al Ayuntamiento.

Por su parte, José Molina, presidente del Estrellas Chana Barrio, ha detallado que desde el confinamiento ha habido una oleada de robos que han supuesto que “nos quedemos sin electricidad en el polideportivo, por lo que pedimos una solución inmediata para que los niños puedan seguir haciendo deporte”. “Hablamos de 180 niños y un total de diez equipos que tienen que entrenar en otras instalaciones por la dejadez municipal”, ha explicado, al tiempo que ha apuntado que, “en otros recintos donde también han habido robos, el suministro ya ha sido repuesto”.

Por otro lado, Ana María Román, en nombre de los padres y madres del club Estrellas Chana, ha insistido en que el deporte es algo saludable para nuestros hijos, “entendemos q esto no es sólo ocio sino que es algo lúdico y forma parte de la educación de nuestros hijos. Ahora los tenemos en casa mientras que ven que otros niños sí pueden entrenar, en un claro agravio comparativo en relación con otros clubes”. Así, ha recalcado que “nos sentimos ciudadanos de segunda. No alcanzamos a entender qué problema hay para que el Ayuntamiento no nos atienda ni resuelva el problema”.

Por su parte, el concejal del PSOE, Eduardo Castillo, se ha referido a que esta situación “incomprensible” se suma al desmantelamiento de las actividades deportivas y del área de Deportes que el gobierno de la derecha lleva ejecutando desde hace meses “con un recorte absoluto de servicios públicos” y añade, “que es una muestra más de la ausencia de políticas de Juventud de un gobierno que prefiere culpar a los jóvenes de todo lo que pasa a ofrecerles políticas saludables desde el Ayuntamiento”. Para el socialista, “el gobierno de Luis Salvador, bajo la excusa de la pandemia está aprovechando para mermar las actividades sobre todo de los barrios, llevándolas a la mínima expresión en incluso sin recibir atención municipal como es el caso de la instalación que hoy visitamos”.