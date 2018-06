Una agria bronca política en el Pleno da la bienvenida municipal a la herencia del poeta

Un tenso debate, plagado de cruces de acusaciones, fue la bienvenida del Ayuntamiento de Granada al legado de Federico García Lorca. Prácticamente a la vez que llegaban los camiones con la herencia del poeta a la Plaza de la Romanilla, en la del Carmen los grupos de la oposición exigían al Consistorio investigar la gestión al completo del Centro Lorca y sus diferentes acuerdos, mediante la aprobación de una moción presentada por el Partido Popular y apoyada por todos los grupos salvo el Partido Socialista.

En concreto, al Ayuntamiento se le reclama el traslado inmediato a la Fiscalía de TSJA las actas de todas las comisiones delegadas de Cultura desde junio de 2016, así como de las reuniones del patronato de la Fundación García Lorca y las del Consorcio del Centro. También se pidió el envío del acuerdo entre la Fundación y Caixabank, incluidas las actas en las que se rubricó ese contrato; y la devolución al Consorcio de 1.818.322 euros procedentes de subvenciones no justificadas derivadas de una sentencia judicial contra el anterior secretario de la Fundación García Lorca, Juan Tomás Martín.

Baldomero Oliver, portavoz del grupo socialista, atacó a Juan García Montero calificando como un "sindiós" la presentación de la moción, añadiendo que "cuanto más cerca está el legado, más basura echan", a lo que el edil popular espetó que tras dos años pidiendo esa información, y que "no nos hagan caso, no ha quedado más remedio que presentar esta moción". El resto de grupos de la oposición recriminó el tono usado por Oliver, que se vio obligado a pedir disculpas al final de una intervención que cerró el alcalde Francisco Cuenca advirtiendo que, pese a la aprobación de la iniciativa del PP, "sin indicios de delito, este Ayuntamiento no puede trasladar nada a la Fiscalía".