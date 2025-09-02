El PP denuncia una docena de "adjudicaciones encadenadas" en Pulianas a una de las empresas investigada en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán

La concejal del Partido Popular (PP) en Pulianas, Valentina González, ha reclamado este martes explicaciones al alcalde socialista de la localidad, José Antonio Carranza, sobre una docena de adjudicaciones “encadenadas” a la empresa Áridos Anfersa, investigada en el caso Koldo, en el municipio, y ha recordado que este, actual secretario de Organización del PSOE de Granada, mantuvo relación con José Luis Ábalos, al que recibió como anfitrión en la Fiesta de la Rosa del municipio poco después de su cese como ministro.

Según ha relatado, entre los años 2021 y 2024, el ayuntamiento de Pulianas adjudicó más de 345.000 euros en obras públicas a la empresa Áridos Anfersa. Unas contrataciones que crecieron “exponencialmente” en Pulianas coincidiendo, ha señalado, con la cena celebrada el 6 de julio de 2021 en el Parador de Granada a la que asistieron el exministro José Luis Ábalos, su mano derecha Koldo García y el administrador de la empresa Áridos Anfersa.

A partir de esa fecha, ha proseguido, Anfersa multiplicó su presencia en la provincia y en la localidad de Pulianas, logrando contratos de distinta magnitud, entre ellos la remodelación de la Plaza José Tovar de Pulianas, con un coste superior a 130.000 euros, de los cuales el 80% fue financiado por la Diputación de Granada bajo mandato socialista.

Aunque cabe destacar que en estos últimos años, Granada Hoy ha encontrado en el Portal de Contratación del Estado 12 instituciones públicas de Granada que en los últimos años han adjudicado obras a OPR, y otras 18 que han adjudicado contratos a Áridos Anfersa. Entre ellos se encuentran ayuntamientos de todo tipo, tamaño y color político, así como instituciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, que también habrían adjudicado diferentes intervenciones a ambas, también en diferentes mandatos y etapas.

Valentina González ha considerado que “lo que está ocurriendo en Pulianas no es casualidad. No hablamos de un contrato aislado, sino de más de una docena de adjudicaciones consecutivas a una misma empresa, y todo tras la visita de Ábalos, Koldo y aquella cena en el Parador”. González ha recordado que el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, “no solo permitió que se impulsaran mecanismos de adjudicación sin concurso abierto y con menos controles en el municipio, sino que además vio cómo se disparaba su carrera política, hasta llegar a ser secretario de Organización del PSOE de Granada”.

En este sentido, la edil del PP ha afirmado que “una cosa es contratar con una empresa y otra muy distinta es contratar casi todo con esa misma empresa, justo después de que se produjeran encuentros clave con quienes hoy están siendo investigados”.

A ello, la popular ha pedido al Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Andalucía y secretario general del PSOE en la provincia, Pedro Fernández, que explique también si conocía las actuaciones de su actual secretario de Organización en la dirección provincial del PSOE, José Antonio Carranza. “Queremos saber qué sabía Pedro Fernández y si piensa dar explicaciones públicas sobre por qué las personas que él mismo eligió como sus máximos colaboradores —primero en la Delegación del Gobierno y después en la dirección provincial del PSOE— aparecen relacionadas con una trama de corrupción de esta magnitud”.

Por último, la concejal ha insistido en que “estamos ante un supuesto entramado en el que se entrelazan contratos, favores y ascensos políticos, y donde la transparencia brilla por su ausencia”. Cuestiones por las que le reclama información “ya que los vecinos de Pulianas merecen saber toda la verdad”.