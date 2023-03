"Soez", "sucia" e "injusta", la opinión de otros partidos sobre la precampaña de PSOE y PP en Granada

La campaña "Cuenca pone al mundo mirando a Granada" está generando en la ciudad diferentes reacciones y no ha dejado a nadie indiferente. La respuesta del PSOE al "Nos une Granada. Marifrán Carazo, alcaldesa" que se lanzó desde el PP, y que fue denunciada por Unidas Podemos ante la Junta Electoral Central, ha llamado la atención de los ciudadanos que la han podido ver a lo largo de las 22 marquesinas publicitarias en las que se ha repartido por toda la ciudad.

También ha generado reacciones políticas, como no podía ser de otra manera, denunciando la posición de dominio que tienen estos grandes partidos, y de la que abusan para iniciar la precampaña de las municipales del 28-M con una posición predominante. Todo ello semanas antes de que se inicie el fuego real y la lucha por la Alcaldía de la ciudad se intensifique.

Desde Unidas Podemos, la concejal Elisa Cabrerizo ha asegurado a Granada Hoy que no les parece justo que los partidos que cuentan con mayor riqueza "puedan saltarse las vías establecidas y empezar la campaña cuando quieran". "Nosotros, por nuestra parte, esperaremos los tiempos establecidos porque cualquier otra cosa nos parece jugar con ventaja", ha destacado.

Preguntada por las diferencias entre la campaña socialista y la realizada por el PP, que fue denunciada ante la Junta Electoral Central por la formación (recurso que fue rechazado), desde UP se destaca que en la campaña de Cuenca no aparece la palabra alcalde, y que esta no hace un uso de un cargo, agenda y recursos externos a Granada para promocionarse. "Existen esas diferencias, aunque sí es cierto que ha aprovechado el dinero del partido para comenzar la campaña antes de tiempo".

Sobre este uso externo de las labores de la consejera de Fomento también se ha pronunciado la candidata a la Alcaldía de Ciudadanos, Concha Insúa, quien ha asegurado a este periódico que la campaña del PP "utiliza los medios de la Junta de Andalucía de una manera sucia y torticera".

"Ya estamos viendo lo que están haciendo los partidos mayoritarios con su precampaña. Por una parte, el uso de la Junta que está haciendo el PP, y por otro el PSOE no debería utilizar expresiones soeces para hacer una campaña. Se puede hacer una campaña electoral que ponga en valor la ciudad sin ser soez", ha denunciado.

Pese a ello, Insúa ha reconocido el efecto "disruptivo" que la campaña socialista ha pretendido buscar con la modificación de la frase popular sobre mirar a la localidad castellano-manchega, "pero yo prefiero hacer una campaña que sume y no estas cosas".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Granada capital y coordinador de la campaña, Jacobo Calvo, ha explicado que, con ese texto tan "potente", pretenden captar la atención de la ciudadanía sobre la gestión del alcalde, quien a lo largo dos mandatos distintos logró "rescatar a la ciudad".

Según Calvo, quien además es portavoz del equipo de Gobierno municipal, se trata de defender una gestión "en presente" en ámbitos como la tecnología, la investigación, la ciencia, la cultura o las infraestructuras, frente a épocas anteriores en las que Granada ha estado "en el ojo del huracán" debido a las políticas del PP y a un pasado relacionado con la corrupción.