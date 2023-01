El precio de los bienes en Granada subió en 2022 un 6,4%

Los granadinos volvieron a ver en el mes de diciembre como el precio de los bienes y servicios de consumo adquiridos subía. El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Granada un 0,1% durante diciembre con respecto al mes anterior (en el que también subió otro 0,1%) de forma que la provincia ha cerrado 2022 con una tasa interanual del 6,4%.

Así lo ha revelado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha dejado a Granada como la tercera provincia de Andalucía en la que se registró una mayor subida. Solo por delante están Huelva y Cádiz, con una tasa interanual del 6,8 y 6,7%. A Granada le siguen Sevilla (6,3%), Málaga (6,1%), Jaén (6%), Almería (5,7%) y Córdoba (5,2%).

Con estos datos, los precios de la provincia vuelven a subir por tercer mes consecutivo, después de que en octubre registrasen un crecimiento del 0,7% y en noviembre un incremento del 0,1%, suponiendo así un cambio de tendencia después de caer un 0,5% en septiembre.

Desglosando por sectores, los grupos de bienes y servicios que más han subido respecto al mes pasado han sido los de bebidas alcohólicas y tabaco (un 2,5% de incremento de precio), y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que vuelven a ver cómo su valor sube hasta casi un 2% (en concreto un 1,9%), mientras que los valores han bajado el precio sólo en los grupos de transportes (-4,5%) y vestido y calzado (-0,1%).

Respecto a la variación anual, el IPC se sitúa en Granada en el 6,4%, misma cifra que para el mismo periodo, pero en 2021. Destaca la subida anual de precios en alimentos y bebidas no alcohólicas (18,7%) y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (9%), mientras que ha bajado el precio de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-5,7%) y comunicaciones (-1,8%). La subida de precios en 2022 en Granada ha sido superior a la tasa nacional (5,8%) y andaluza (6,2%).

Pérdida adquisitiva de un 4,2%

El Secretario General de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha valorado el comportamiento de los precios, como el descenso del precio de la electricidad observado a partir de agosto, gracias a las medidas para topar el precio del gas y rebajar la factura eléctrica junto con las medidas anticrisis que adoptó el Gobierno, son políticas que "ponen de relevancia la manera en que los mecanismos de control de precios resultan efectivos para reducir los mismos y beneficiar con ello al conjunto de la ciudadanía".

No obstante, el representante de UGT detalla que, con una inflación del 6,4% en 2022 en Granada, estaríamos asistiendo a una pérdida de poder adquisitivo de las familias trabajadoras granadinas de más de cuatro puntos.

A su juicio, el problema más grave que están teniendo que afrontar las economías domésticas es "la erosión de la capacidad adquisitiva de los hogares, especialmente la de los que menos recursos tienen".

Por este motivo, Martín considera que deben producirse "incrementos salariales de convenio adecuados para los trabajadores de nuestra provincia, al mismo tiempo que deben moderarse los márgenes de beneficios que están ampliando las empresas a costa de estas reducidas subidas salariales".

El ugetista ha recordado que la actividad productiva de las empresas depende de la capacidad de compra de las familias, por lo que continuar ahogando su presupuesto familiar, lo único que conseguirá es reducir el consumo, lo que puede poner en peligro la solidez del crecimiento económico y de la creación de empleo, alimentando aún más los niveles de desigualdad y pobreza ya existentes en nuestra provincia.

Datos autonómicos y nacionales

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido en Andalucía un 0,2% durante diciembre con respecto al mes anterior, de forma que Andalucía ha cerrado 2022 con una tasa interanual del 6,2%, destacando especialmente la subida de precios de los alimentos, que ha sido del 17% con respecto al mismo mes de 2021.

Por sectores y comparando este diciembre con diciembre de 2021, en Andalucía los precios han subido sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas (17%), seguido de muebles y artículos del hogar (9,3%), restaurantes y hoteles (8,8%), bebidas alcohólicas y tabaco (7,8%).

Le siguen el incremento de otros bienes (4,5%), transporte (4,3%), ocio y cultura (2,9%), enseñanza (2,7%), vestido y calzado (1,2%), y sanidad (0,9%). Por contra, bajaron en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-7,8%) y comunicaciones (-1,9%).

En términos interanuales, la tasa del 6,2% andaluza es idéntica a la de Ceuta e inferior a la de Castilla la Mancha (6,8%), Melilla (6,6%), Extremadura y Castilla y León (6,5% ambas), Galicia y Navarra (6,4%), y Murcia (6,3%).

En el otro extremo están Madrid (4,9%), Cataluña (5,2%), Cantabria (5,3%), País Vasco (5,4%), Comunidad Valenciana y Baleares (5,5%), La Rioja, Asturias y Canarias (todas con 5,8%), y Aragón (5,9%).

A nivel nacional, el IPC subió dos décimas en diciembre en relación con el mes anterior y recortó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, que rebajan en una décima los avanzados por el organismo a finales del mes pasado, cuando apuntó a un IPC interanual del 5,8% y a un ascenso mensual de los precios del 0,3%.

No ha sido así en el caso de la inflación subyacente, la que no incluye los alimentos no elaborados ni productos energéticos, donde el INE ha elevado una décima su estimación inicial del 6,9%. Así, el IPC subyacente finalmente cerró diciembre en el 7%, tasa siete décimas superior a la de noviembre y la más elevada desde noviembre de 1992.

Con este dato, la inflación subyacente supera al índice general por primera vez desde febrero de 2021 y abre con él una brecha de 1,3 puntos porcentuales.