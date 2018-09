Los precios de los servicios básicos se mantienen al alza y bajan la ropa y el calzado

El pasado mes de agosto el IPC subió un 0,1% en Granada, frente a la subida del 0,3% en agosto de 2017. Los grupos de bienes y servicios que más han bajado sus precios respecto al mes pasado han sido vestido y calzado (-0,8) y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (-0,5) mientras que ha subido el precio en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,8) y restaurantes y hoteles (0,6).

Respecto a la variación anual el IPC se sitúa en el 2,4%, mientras que para el mismo periodo, pero en 2017, aumentó un 1,4%. Destaca la subida de precios en transporte (4,9) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,1) mientras que ha bajado el precio de ocio y cultura (-0,9) y Sanidad (-0,5).

Por otra parte, en lo que llevamos de año, los precios se han quedado en el 0,2% (mientras que en el mismo periodo del año pasado bajaron un -0,8%) siendo los productos que más se han abaratado vestido y calzado (-17,9) y muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar (-0,7) y los que más han subido sus precios, restaurantes y hoteles (4,0), y comunicaciones (3,2).

Ante los datos de IPC correspondientes al mes de agosto en la provincia de Granada, publicados ayer, Juan Francisco Martín, secretario general de UGT Granada, dice considerar que es urgente una distribución y redistribución más justa de la renta para combatir el aumento de precios y la caída de poder adquisitivo de los salarios en Granada. "No puede ser que los precios aumenten y que en una fase de expansión económica los salarios no solo no consigan recuperarse, sino que incluso continúen perdiendo poder adquisitivo", declara el representante de UGT.

En este contexto Martín aseguró que es preciso "dignificar los salarios y reducir la pobreza y la desigualdad que han avanzado en nuestra provincia de manera destacada respecto a nuestro entorno, para así también preservar el crecimiento económico y el empleo". Además, Martín reiteró que hay que revertir la reforma laboral y recuperar el incipiente estado de bienestar que los recortes del pasado han dejado mermado.