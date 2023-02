¿Cuáles son las preguntas que el equipo Gobierno de Granada no contesta al PP?

El PP de Granada ha denunciado hoy que el equipo de Gobierno no le ha contestado una veintena de preguntas escritas desde el 4 de febrero del año pasado. ¿Cuáles son estas preguntas que el PSOE no le contesta? Según el PP no ha tenido respuesta de asuntos tan recientes como cuál ha sido el presupuesto destinado a la Cabalgata de Reyes de la pasada Navidad o cuáles cuáles han sido los criterios de adjudicación de las atracciones navideñas del Paseo del Salón y de Bib-Rambla y si el Ayuntamiento ha ingresado algo por ocupación de vía pública.

Por otra parte, también ha habido requerimiento de información, sin respuesta alguna, sobre la delegación del Ayuntamiento de Granada en Fitur 2023 y, concretamente sobre el evento ‘Gastrorock’, del cual “nos

gustaría conocer el listado de invitados; cuántos asistentes acudieron al mismo; cuál ha sido el coste total del acto en sí y de los preparativos relacionados; y si ha habido patrocinadores y cuánto ha desembolsado cada uno”, han expuesto el portavoz y la coordinadora del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis González y Eva Martín.

Y hay más. Entre ellas figuran también preguntas sobre convenios con medios de comunicación y presupuesto, balance de actuaciones como el bono de aparcamiento con el parking Nuevo Los Cármenes o información sobre instalación de la cámara de entrada al Paseo de las Palmas y sanciones interpuestas. También se ha preguntado sin respuesta sobre la situación de la concesión del Palacio de Congresos, sobre el gasto del evento que se hizo en Madrid para promocionar la candidatura de la AESIA así como algunas sobre asociaciones vecinales o reserva de espacios para reuniones del comité Covid, entre otras cuestiones.

La edil popular ha explicado que, además, en la última Comisión Municipal Delegada de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Comercio y Turismo “formulé verbalmente una pregunta, ante la ausencia del concejal del ramo, Eduardo Castillo, pero con la presencia de la cuarta teniente de alcalde Raquel Ruz, solicitando información de balance de la presencia de la comitiva de Granada en Fitur, la cual ha caído en saco roto”.

Eva Martín ha criticado que “son muchas las preguntas que realizamos, especialmente para controlar en qué se gasta el dinero de los granadinos el PSOE de Granada, pero lo único que hacen es ocultar cualquier información y, cuando deciden darla, las respuestas son una patada hacia adelante, un hablar, pero no decir nada, con chulería y desprecio a quienes hacemos labor de oposición”.

“Más que estar gobernando la ciudad Paco Cuenca, yo diría que es ‘Opaco Cuenca’, porque no deja ver nada de sus tejemanejes con el dinero de los granadinos y de las familias granadinas”, ha dicho Martín.

Por su parte el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, ha citado como ejemplo de falta de transparencia "el último desmán cometido por el PSOE en Granada, jugando con las expectativas de los granadinos”, con el caso de la sede de la Agencia Estatal de la Inteligencia Artificial (AESIA), un organismo “que nos ha quitado Pedro Sánchez sin dar explicación alguna, cuando la ciudad contaba con el mejor proyecto, y todo ello con en connivencia con el alcalde ‘Opaco Cuenca’”