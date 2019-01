La cantera de la investigación

Repartidos por Córdoba o Glasgow. Venidos de Oviedo o de Londres. La Universidad de Granada (UGR) reunió esta mañana a parte de su cantera de investigadores más prometedora para reconocerles, en un acto público y familiar, su labor y esfuerzo. La Sala Máxima del Espacio V Centenario fue el escenario de la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado al curso 2014/2015. En total, recogieron su diploma 36 jóvenes investigadores, reconocidos así en un acto “relevante”, como lo definió la vicerrectora de Docencia, María López-Jurado.

Prácticamente todos los premiados han seguido vinculados a la universidad o a centros de investigación. Los números desglosados en su discurso por una de las premiadas, Ana Romero Freire, de Ciencias de la Tierra, son reveladores de la excelencia. Entre los doce galardonados en el área de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías suman estancias en una veintena de países y 290 artículos en revistas indexadas, libros. “Todo está por descubrir”, dijo la investigadora, que ahora desempeña su labor en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ella fue la encargada de dar una breve pincelada sobre los trabajos de sus once compañeros premiados en su área: Esther María José Bailón, Luis Manuel Díaz Angulo, Lara Felicidad Pérez, Rocío Rodríguez, Gloria Titos, Adoración Zafra, Manuel Carpio, Juan Chiachio, Juan Carlos Leyva, Miguel del Sol y José Manuel Soto.

Todos ellos se reparten en instituciones de prestigio, desde centros de investigación en Cambridge a la Estación Experimental del Zaidín o la Universidad Católica de Chile.

“Todos empezasteis en el mismo nivel”, apuntó en su intervención previa a la entrega de diplomas y distinciones la vicerrectora de Docencia. López-Jurado señaló que “para tener éxito” en una tesis no era necesario ni ser excesivamente inteligente, ni brillante, ni muy rápido. “Puede ayudar”, concedió la vicerrectora, “pero mucho más importante es la perseverancia, la tenacidad, levantarse” cuando los resultados no llegan o “resistir la presión” de no encontrar lo que se busca con tanto ahínco.Sobre la singularidad del título de doctor, López-Jurado recordó que éste “nos diferencia de otros agentes del conocimiento”. En el doctorado “confluyen” de forma clara la formación y la investigación. “Es la alianza entre noveles y expertos”, abundó la responsable de Docencia, que detalló que en la UGR se contabilizan más de 400 grupos de investigación.

Tras la entrega de títulos a los mejores del área de Ciencias, Tecnologías e Ingenierías por parte del director de la Escuela de Doctorado de estas áreas, Antonio García Casco, fue el turno de los premiados en Ciencias de la Salud, que fueron presentados por María del Carmen Ruiz. Así, sucesivamente recibieron sus diplomas Beatriz Castro Bohórquez, Noelia Galiano, Ángela Maciá, Carlos Alberto Molina, Francisco Olmo, Miguel Rodríguez, Manuel Jesús Ruiz y Víctor Segura. Éste último fue el encargado del segundo discurso. Añadió al desglose del trabajo de sus compañeros un toque reivindicativo. Insistió las “horas y horas” de trabajo para dar a luz una tesis, el “encanto especial” que tienen las investigaciones vinculadas con Ciencias de la Salud y recordó que “la falta de fondos” en investigación ha provocado que “muchos” investigadores hayan visto condicionada su carrera. “No deberíamos permitir que esto ocurra”, añadió Segura, que instó a la UGR a “cuidar su cantera” y fomentar una “carrera investigadora de fondo”.

Por parte del área de Ciencias Sociales y Jurídicas se premió el tesón de Marina García, Marta Ortega, Gemma Pérez, Francisco Javier Pérez-Serrabona, Victoria Rodríguez-Vico, María Isabel Roldán, Geo Saura, Ewa Katarzyna y Grisel Zacca. En Humanidades se galardonó a Olalla Castro –la única de la que se mencionó que es autónoma y no está vinculada a ninguna universidad o centro investigador–, Pablo Corral, Sonsoles González, Ágata Ignaciuk, Jorge Marcos y Manuel Moreno. Dio lectura a la relación de premiados el director de la Escuela de Doctorado de Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídica, Francisco Contreras.