El primer vacunódromo de Granada echa el cierre tras poner 400.000 dosis en seis meses

Había nervios, miradas tensas, conversaciones que pulían detalles de última hora. Nunca antes se había montado un vacunódromo, no en Granada, sino en casi toda España. No había manual de instrucciones. Y evidentemente, hubo fallos. Pero de aquel 22 de febrero a este 3 de septiembre, casi medio año después, la situación es muy distinta. En Fermasa, el último día de vacunaciones masivas, ojalá de toda su historia, había tranquilidad, no había ni rastro de los nervios del primer día, y las risas tensas ahora eran de satisfacción, de trabajo bien hecho. 400.000 dosis y casi 250.000 personas después, un símbolo de la pandemia, o de la post-pandemia, vuelve a su normalidad con el cierre del último pabellón usado para vacunación.

Simbólicamente, alguien que ha sufrido mucho las consecuencias del Covid-19, el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, seis meses después de su ingreso hospitalario, y del que alguna secuela aún le queda, recibió ayer su única dosis de la vacuna. En los gestos del dirigente se sabía que era un momento especial, y en su trato a los enfermeros y al personal que este viernes cumplía de mañanas su último turno en Fermasa, el agradecimiento sonaba más sincero que nunca.

Casi medio millón de dosis, 400.000 del 1.327.692 de las que se han puesto durante toda la campaña en Granada, y que han contribuido a alcanzar el 75% de la población diana de la provincia vacunada al completo. Sin Fermasa, cedida para la ocasión de emergencia por el Ayuntamiento de Armilla a la Junta de Andalucía, todavía se estaría lejos del porcentaje de 'inmunidad de rebaño' que se buscaba con la vacunación masiva.

El ritmo de trabajo siempre fue frenético, hasta las últimas semanas de este verano, donde prácticamente toda la población diana está vacunada al completo o está a la espera de completar la pauta. Se comenzó aquel 22 de febrero casi a trascartón avisando a los profesores y personal educativo para que por la tarde recibieran las primeras dosis de AstraZeneca, en la inauguración del vacunódromo de Fermasa. Con carriles para coches, se le llegó a bautizar como 'VacAuto'.

Luego llegaron los mayores que no vivían en residencias, y en abril 'los sesentones'. Entre medias, el bajón por el cierre tras los casos aislados de trombos en los preparados de AstraZeneca que retrasó la campaña, dejando en el aire muchas semanas la finalización de la pauta en personal educativo pero también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En mayo los cincuentones, que ya podían ir a pie, lo que replanteó la situación, en junio los cuarentones, en julio los treintañeros, y ahora en agosto, los veinteañeros y ya el resto de población mayor de 12 años.

Casi 250.000 granadinos han visto la esperanza del final de la pandemia vacunándose en Fermasa. Grupos de cerca de 50 profesionales sanitarios por turno, entre enfermeras, administrativos y celadores, eran los encargados de inocular luz en el final del túnel del coronavirus. En días de junio y julio, con la campaña acelerando, en su hora punta, a casi 4.000 dosis por jornada. Los días que menos eran 2.000 las punciones administradas, según los datos ofrecidos esta mañana por el delegado, Pablo García, acompañado por el delegado de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos, la gerente del distrito Metropolitano, Leticia Soriano, y la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate.

García agradeció a Fermasa "la disposición para acoger este servicio público" y al personal que ha prestado sus servicios en él, "médicos, enfermeros, personal sanitario en general, por hacer que hayamos sido una de las comunidades autónomas que más vacunas ha administrado", asegurando que "el sistema público de salud ha funcionado perfectamente".

Según el delegado del Gobierno, "cerca del 75% de la población está con la pauta completa administrada" y animó a aquellas personas que aún no lo han hecho a que acudan a un punto de vacunación, en concreto se trata de 95.794 personas, mayores de 12 años, así como aquellas que han pasado la enfermedad y se encuentra a la espera de cumplir el mes necesario después de superar el Covid-19 para poderse administrase la dosis.

El delegado recordó que la campaña no acaba y que Granada cuenta, en el distrito Metropolitano, con dos puntos masivos en el Parque Norte de Bomberos-Ferial y el Centro Doctor Olóriz (el antiguo Clínico), así como un punto de apoyo muy importante como es Albayda y 16 centros de salud en Granada Capital y 20 en el Área Metropolitana.