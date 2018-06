"En mi primera clase creí que no me iba a salir la voz"

Se confiesa abrumado por la repercusión que ha tenido, gracias al altavoz de las redes sociales, sus instrucciones para realizar un examen. Sus consejos - "reíd", "evitad el estrés" y "aprended de los fracasos"- han sido retuiteados por miles de personas que han visto en esos consejos unos inspiradores mensajes. Javier Díaz Castro cree que sólo hace su trabajo.

Díaz Castro es profesor titular del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada (UGR). Sus instrucciones para el examen y para después de éste no son una cosa nueva. De hecho, reconoce que lo hace desde hace años. La novedad es que en la última evaluación una alumna decidió colgar una foto con el texto que repartió en la prueba. "No tengáis prisa. No os desaniméis", pide el profesor a sus alumnos. Díaz Castro se despide con un "gracias por soportarme durante todo un cuatrimestre". Un gesto excepcional que ha colocado a este docente entre los más admirados, al menos a tenor de los comentarios que la publicación del texto ha motivado.

"La verdad es que están bastante agobiados", explica Díaz Castro a este periódico sobre el motivo por el que pide a sus pupilos que rían. "Están desubicados. Es duro... Los grados son duros y necesitan motivación", reconoce. Al mismo tiempo, Díaz Castro explica que en las aulas universitarias no se trabaja la "inteligencia emocional", algo que considera "necesario".

En sus clases -imparte docencia en tres grados, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y Nutrición Humana y Dietética- insiste en que "todo se puede explicarse desde un punto de vista fisiológico". Defiende que la Fisiología Celular es una "asignatura bonita" y que ese amor que siente por la materia se traduce en una manera de impartir clase que acaba por calar en sus alumnos. "Creamos un vínculo bastante especial", señala. De ahí que cuando les evalúa les dé las gracias: "procuro agradecerles su fidelidad".

En el texto viral subyace lo que Díaz Castro responde cuando se le pregunta cómo es capaz de disfrutar de sus clases: "Me gusta. Disfruto. No lo veo como una tarea ardua".

Asegura que "siempre" ha querido enseñar, aunque lo de la docencias en centros educativos le impone. "Creo es más difícil enseñar a niños pequeños. Con adultos es más sencillo", reflexiona.

Sobre su carrera docente, reseña que hizo su tesis -que versó sobre la anemia ferropénica nutricional-, opositó, se acreditó, aunque nunca ha tenido formación pedagógica. "Mi maestra -Margarita Sánchez Campos, que "me enseñó muchísimo"- me llevó a un aula con 200 personas", recuerda Díaz Castro sobre su primera experiencia como docente. Les tenía que explicar el funcionamiento de la hormona del crecimiento. "En mi primera clase creí que no me iba a salir la voz". De aquella primera experiencia han pasado casi quince años. "He visto un poco de todo. Desde alumnos que saben gestionar su vida perfectamente a ortos que vienen con sus padres a hacer la matrícula...". Para Díaz Castro, la universidad es la "línea" que separa la adolescencia de la etapa adulta y "tienen que aprender".

Parte del aprendizaje, para este docente, es asimilar el fracaso. Es consciente de la "frustración" que sienten sus alumnos cuando los estudios no marchan. El índice de fracaso es "importante" en los grados en los que este profesor imparte clase: "Muchos están fuera de casa. E sto les supone un esfuerzo económico". De ahí la necesidad de mandarles un mensaje. "Si se esfuerzan, al final nadie les puede reprochar nada". Como ejemplo, habla a sus alumnos del caso de Albert Einstein, "que fue rechazado en cinco universidades y era Albert Einstein".

Por eso, cada final de curso prepara el enunciado con las instrucciones sobre cómo completar el examen, en el que pide que "si te atascas, pregunta" y declarar que "si el resultado no es el esperado por ti, podrás mejorar". Y un ofrecimiento: "Estaré encantado de hablar con vosotros de lo que queráis a cualquier hora, en cualquier lugar. Si puedo ayudaros en algo, contad conmigo".