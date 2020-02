La primera 'misión' de Stan Lee, en un centro de educación especial

El agente peludete Stan Lee se estrena mañana en su nueva misión como perro de terapia para hospitales, residencias y centros educativos. Según ha informado hoy la Policía Local de Granada, una visita al Centro de Educación Especial Jean Piaget de Armilla (Granada), será su toma de contacto con el nuevo cometido que le ha sido asignado.

Será el inicio de la actividad de zooterapia que va a llevar a cabo la Policía Local de Granada en colaboración con centros que soliciten la asistencia de la unidad canina de la Policía.

El Ayuntamiento de Granada informó ayer de que el perro policía Stan Lee se dedicará a labores de terapia en centros hospitalarios y residencias de Granada ante el rechazo de adopción por parte de su anterior guía. Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana, César Díaz, la unidad canina de la Policía Local ha tomado esta determinación tras conocer que, finalmente, su anterior guía ha renunciado a la cesión propuesta por parte del Ayuntamiento de Granada.

Según ha detallado César Díaz, el Ayuntamiento, en base a la petición realizada por el agente, decidió realizar una cesión carácter definitiva pero manteniendo la propiedad del perro. De esta forma, la capital favorece que el citado agente pueda cuidar, alimentar y convivir con este animal con el que tiene un especial vinculo sentimental al haber trabajado con él desde su ingreso en la unidad.

No obstante, para garantizar el bienestar del animal, el Ayuntamiento había optado, como se viene realizando en estos casos, por la cesión del perro lo que implica tener la potestad de requerirlo y recibir información acerca de su estado y, en el caso de rescindir este acuerdo, recuperar al can para reincorporarlo a la unidad canina. “Es el trámite habitual que se realiza en estos casos pues, lo que la Policía Local no puede permitir bajo ningún concepto es entregar un animal sin conocer su destino ni si está siendo cuidado con todas las garantías. Se hace por proteger a Stan Lee al igual que se ha realizado en casos anteriores con otros perros, por ejemplo, dados en adopción cuando llega el momento de su jubilación y fin del servicio”.

En este sentido, Díaz recordó el caso de Apu, otro perro policía que fue entregado a otro agente bajo la misma cláusula de cesión fechada a 26 de mayo de 2009. “Cualquier institución o cuerpo policial haría lo mismo. La cesión es un trámite habitual en estos casos pues la Policía Local, que vela por la protección y bienestar de los animales, no puede permitir una entrega sin control”.

Ante la negativa del agente a acoger al perro tal y como él mismo había solicitado, el concejal de Seguridad Ciudadana anunció sus futuras funciones como perro de terapia en centros hospitalarios de Granada. “Creemos que por sus características Stan Lee puede cumplir una enorme labor social con personas en situaciones delicadas de salud que requieren de una atención especial y cuya mejoría, mediante esta terapia, ha sido demostrada”.