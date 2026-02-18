Primeras quejas por las multas de la Zona de Bajas Emisiones de Granada: un trabajador acumula hasta 8.000 euros

El sindicato CCOO en Granada ha denunciado que está recibiendo quejas de trabajadores que se desplazan diariamente a la capital y que acumulan sanciones "de miles de euros" tras circular por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "sin ser conocedores", además de lamentar la "indefensión" que está suponiendo para ellos el recibir la primera notificación de la multa con "meses de retraso". En un comunicado, CCOO denuncia que ha recibido un caso de un conductor que acumula ya sanciones por 8.000 euros.

"Se trata de personas que se desplazan a diario a la capital por motivos laborales: jóvenes y ciudadanos con rentas salariales medias que tras haber recibido la notificación de la infracción, por parte del Consistorio, meses después de haberla cometido, al haber seguido circulando a diario por la ZBE se enfrentan a sanciones de 200 euros diarios", dice el sindicato, que se hace eco del caso de un trabajador que "acude diariamente a su puesto de trabajo desde otra provincia y al que se le han notificado este mes de febrero en su domicilio sanciones con fecha de octubre del pasado año, de modo que acumula un montante que supera los ocho mil euros". El sindicato denuncia que este sistema de comunicaciones tardío por parte del Ayuntamiento "agrava la indefensión de las personas usuarias que además, tal y como han expuesto a este sindicato, no están recibiendo respuesta a sus alegaciones".

Por todo ello, desde CCOO solicitan la modificación urgente de la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones de Granada que sanciona a personas trabajadoras pero no les informa en tiempo y forma, de modo que "quedan totalmente desprotegidas cuando deben hacer frente a elevadas cantidades económicas sin haber tenido la oportunidad de modificar su itinerario" ya que no tenían conocimiento de que estaban infringiendo una norma y continuaban siendo multados con 200 euros diarios sin recibir comunicación ninguna al respecto. Por este motivo, CCOO ha puesto en marcha una "campaña para dar voz a las personas trabajadoras afectadas por este sistema que el sindicato considera injusto y desproporcionado".

Por último, el sindicato reclama la instalación de parkings de borde, adheridos a la ZBE, así como aparcamientos disuasorios en el Barrio de los Periodistas y Chana, ya que no existen estas infraestructuras de apoyo y se trata de dos núcleos poblacionales amplios incluidos en la Zona de Bajas Emisiones.