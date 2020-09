Un profesor de la Universidad de Granada pierde 3.000 euros por el timo del datáfono en un club de striptease en Polonia

"Vine a Gdansk para pasar las vacaciones de mis sueños y experimenté la mayor pesadilla de mi vida". Así empieza el relato de un profesor de la Universidad de Granada al periódico polaco Fakt en su denuncia sobre el timo del datáfono que le llevó a perder 3.000 euros en una noche en un club de striptease y un altercado posterior con los policias de dicha capital polaca.

Los hechos, según el relato del docente al periódico polaco, se remontan al pasado día 18 de agosto cuando este profesor que según el artículo imparte clases en las facultades de Economía y Derecho estaba de vacaciones en la ciudad de Gdansk (conocida como Danzig en alemán), una de las grandes ciudades del país conocida por su industria portuaria en el Mar Báltico y por la lucha entre Polonia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

En aquella noche de martes la mayoría de locales de esta ciudad con ambiente festivo se encontraba cerrados, así que el profesor aceptó la sugerencia de su acompañante de ir al Club Glamour de la calle Lektykarska. "Era una especie de club de striptease, pero fuimos allí y compramos una copa. Luego me dijeron que pagara sin ver el monto. Después de un rato, recibí en el móvil una confirmación de pago de 1.600 euros del banco. Ahora también sé que en el pub me intoxicaron con droga", apunta el turista español en Polonia.

"Me trataron como a un perro"

Al salir del local, a las 1:50 de la madrugada, el joven con residencia en Granada llamó a la policía de la localidad de Gdansk y la situación fue empeorando para el turista a la que la noche se le iba tornando en pesadilla.

"La policía llegó alrededor de las 2:20 pero no hizo nada. Aunque dije que me robaron y mostré las facturas, no intervinieron en el club y en cambio me detuvieron", asegura el profesor en la entrevista al diario local Fakt24 en la que la periodista Alina Żakowska, que firma la información, aporta la documentación gráfica de las facturas y las heridas producidas en el joven granadino.

"Me esposaron y me metieron en un coche de policía. No le dijeron a mi amigo adónde me llevaban. Más tarde, me llevaron a un centro para alcohólicos donde me inyectaron y desde entonces todo estaba borroso: luces, gritos y risas. Luego me ataron con correas a una cama de metal durante varias horas", asegura el profesor, que denuncia además que no se le hizo ninguna prueba con un alcoholímetro, ni ningún análisis de sangre.

La entrevista continúa con la versión del docente sobre el maltrato policial: "El hombre sostiene que los policías fueron muy brutales con él y que no puede creer que le haya pasado una historia así en un país civilizado", apunta el artículo en base a la versión del profesor de la UGR.

"Cuando me fui, un grupo de agentes se rió de mí en la puerta porque no sabía a dónde ir. Solo un residente de Gdansk me ayudó a regresar en teleférico", reconoce el joven, que incide en que "la policía me trató como a un perro y no quiero que eso le pase a nadie".

Días más tarde, con los ánimos templados, el turista intentó acercarse al Club Glamour para que le devolvieran el dinero en la jornada del 23 de agosto.

El timo del datáfono

La historia se vuelve más perversa a partir de entonces, ya que cuando regresó para pedir un reembolso del dinero que decía que le habían estafado, en el local le dijeron que le iban a devolver 1.000 euros de los 1.600 que reclamaba. "Me dijeron que pusiera mi tarjeta de pago en la terminal para que puedan transferirme el dinero. Usé tres tarjetas pero fue rechazada cada vez. Luego probé con otra tarjeta con dinero y luego me di cuenta de que me habían robado nuevamente", explica el joven que apunta que le habían cobrado otros 1.000 euros de su cuenta.

En total, una estafa de 2.600 euros que le dejaba sin dinero para volver a casa. Entonces, el docente se puso en contacto con la Embajada de España en Polonia y el Gobierno fue el que le ayudó a regresar tras unas vacaciones de pesadilla.

No obstante, ha preferido denunciarlo ante un periódico local ya que asegura que no abandonará el caso y exigirá justicia tanto en el caso del robo como en el caso del supuesto abuso de poder por parte de la policía de Gdansk. "No descarta que presente denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo", apunta el artículo. "En el club me robaron casi 3.000 euros pero los policías me robaron la dignidad", concluye en su alegato.

La pieza informativa recoge la versión de la Jefatura de la Policía Municipal de Gdansk. El comunicado es el siguiente: "El curso de la intervención fue grabado por las cámaras de hombro de los policías que realizaban esta intervención. El 18 de agosto, antes de las tres de la noche, los agentes recibieron un reporte de un joven de 43 años de que lo habían engañado en una discoteca. Los policías acudieron allí, encontraron al hombre que no hablaba polaco, era agresivo y agitado, y según los testigos que se pararon frente al club, un momento antes estaba arrojando una barandilla de madera a la puerta del local y gritando palabras que no entendían", apuntan el cuerpo policial.

La policía polaca continúa su versión de los hechos aseverando por qué tomó medidas como atar con correas al joven ante el estado de agitación o la presentación de la denuncia por los hechos que denuncia.

El Club Glamour no responde

El artículo continúa asegurando que tras intentar ponerse en contacto con el Club Glamour, el local prefirió no hacer declaraciones. No obstante, contextualiza recordando el historial de sucesos de este tipo que tienen varios clubes de striptease de esa zona de Gdansk y cómo utilizan a jóvenes para atraer a turistas extranjeros a locales.

Por último, se apunta que el fiscal Grażyna Wawryniuk de la Fiscalía de Distrito de Gdansk apunta que actualmente hay siete procedimientos registrados por fraude en detrimento de los clientes del club Glamour de Gdańsk. Todos los procedimientos se están investigando conjuntamente.

De la misma manera un tuitero que se ha hecho eco de la noticia señala que el 'timo del datáfono' es una conocida estafa que se utiliza contra turistas extranjeros en Polonia y la propia Embajada Española advierte en sus documentos de esta estafa.