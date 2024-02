Los profesores de la Universidad de Granada también suspenden: "Ten cuidado con él o te hundirá"

Los alumnos de la Universidad de Granada también evalúan a sus profesores. No es oficial ni se publica en Prado (la Plataforma de Apoyo Docente), pero los suspensos, los aprobados o los sobresalientes son categóricos y se divulgan entre los alumnos a través de documentos y tablas elaboradas que les sirven como referencia a la hora de organizar sus cursos y asistir a clases de unos u otros docentes.

Las evaluaciones son poco ortodoxas, pero se entienden porque se transmiten en el lenguaje que les interesa a los alumnos: "Sus clases son como una tarde de domingo", "no se prepara las clases e improvisa", "desanima un montón", "profesor desganado", "no se te ocurra llevarle la contraria o te arrepentirás", "lo menos humano que he visto en un aula" o "lector nato de diapositivas", son algunas de las expresiones relativas a los profesores que peor nota sacan en estos documentos, que en algunos casos se llegan a dividir por colores, en una clasificación que va desde "muy regular" hasta "muy bueno", pasando por "mejorable".

No todos los comentarios son negativos. Al contrario, cuando las calificaciones hacia un docente son buenas, las opiniones pueden ser envidiables: "Es el Messi de la carrera, vas a aprender con él seguro", "muy buena, se preocupa por los alumnos, se esfuerza en aprender los nombres y que entendamos los conceptos". Algunos incluso, hacen predicciones: "Futuro catedrático, uno de los mejores profesores y muy humano". "Merece la pena ir a sus clases y prestar atención, aprenderás mucho", "exigente pero aprendes", "trae un montón de cosas a clase que se curra", "un maquinón", "un jesucristo de la vida", "píllate esta asignatura con él o muere".

Es muy probable que los profesores a los que se refieren los alumnos con estos comentarios no tengan ni idea de los mismos, porque se trata de documentos que se remiten entre ellos de forma interna a través de sus canales de comunicación extraoficiales, como el whatsapp o telegram. Quizás a algunos no les vendría mal saber algo de lo que opinan realmente sus alumnos, bien porque les reforzaría en su trabajo o porque les podría poner en la pista de lo que puede ser mejorable, más allá de que estas opiniones sean más o menos ajustadas a la realidad, por su subjetividad.

Hay asuntos de los que los alumnos describen en sus comentarios que en el fondo son problemas endémicos de la docencia universitaria. Por ejemplo, en referencia a un profesor que ha tenido diversos cargos de gestión y cuyas clases dejan mucho que desear en opinión de los alumnos, destaca este comentario: "Un pez gordo de la Universidad, ten cuidado con él o te hundirá". En cambio, los estudiantes destacan el escaso predicamento de otros profesores que para ellos están entre la flor y nata de la docencia: "Es un genio incomprendido".

La dicotomía entre docencia e investigación también está presente en el día a día de los alumnos: "Este señor está en la UGR solo por la investigación, le importa dar un comino dar clase. Es catedrático y sabrá muchas cosas, pero es un profesor desganado".

Otro asunto delicado, el del material didáctico obligado: "A nadie le gusta su libro pero es obligatorio comprarlo porque no hay apuntes de clase". Y cuestiones de las de toda la vida: "Si eres una persona normal te parecerá lo que es, un mal profesor. Si le haces la pelota y te sientas delante, te irá bien".

Más allá de los comentarios subjetivos sobre cada docente, este tipo de documentos no oficiales tienen una enorme carga práctica para los alumnos, porque cuando afrontan un curso nuevo pueden tener una referencia de lo que cada profesor espera de ellos o cada asignatura requiere: "Al igual que la nata de montar, esta asignatura es de relleno", "se puede sacar por parciales y es lo más recomendable", "una asignatura muy útil que te va a hacer falta más adelante"...