“Nuestro programa se ha cumplido prácticamente en un cien por cien”

El próximo 8 de mayo volverá a revalidar el cargo de rectora tras el fin de una jornada electoral en los que sólo estará su papeleta.El hecho de ser la única candidata no implica, sin embargo, que no se desarrolle el procedimiento tal y como establece el reglamento electoral de la Universidad de Granada.Aranda está en plena campaña. Recorre en estos días centros, escuelas y facultades para explicar su programa electoral y escuchar las reclamaciones, peticiones y reflexiones de docentes, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicios.

–Se trata de una campaña singular porque es la única candidata. ¿Qué temor puede tener si es la única que se presenta?

–Para mí no es una campaña singular, es una campaña. Tengo que presentar un programa, tengo que convencer a la comunidad universitaria de que es un programa de futuro, posible y factible, que coloca en mejor posición a nuestra Universidad. Me la tomo con toda la fuerza y fortaleza, y atendiendo a todos los días posibles de campaña, que son pocos, a todos los colectivos y a todos los centros. Hay que formentar la participación.

–¿Teme que el hecho de que haya una única candidatura desmovilice al electorado? El estudiantado es bastante propenso a desvincularse de este tipo de procesos...

–La experiencia nos dice que cuando un candidato va solo la participación es baja, pero todos estamos empeñados en que se participe.

–¿Con qué porcentaje de participación estaría usted cómoda para continuar los próximos cuatro años?

–No me lo he planteado. Como estoy tan inmersa en la propia campaña... Me siento muy apoyada y arropada. Llevamos algunos centros y en todos se está recibiendo el apoyo. No me he planteado con qué porcentaje.

–¿Tienen estimación de qué porcentaje de electorado va a participar? ¿Con un 15%, por ejemplo, estaría legitimada su elección?

–Hay que tener en cuenta de que hay que hacer ajustes porque es un voto ponderado. Es cierto que en estudiantado es donde siempre la participación es más complicada.Los últimos resultados del profesor Lodeiro fueron muy bajos y en otras universidades donde ha habido elecciones ocurre lo mismo. En la última vez la participación [en las elecciones a rector de la UGR] fue extraordinaria, pero creo que va a resultar bien. Me noto muy reconfortada en los actos a los que voy.

–Al inicio de este curso le pregunté por el porcentaje de cumplimiento del programa electoral con el que concurrió en las elecciones pasadas. Entonces me dijo que estaba cumplido en un 90%. ¿Y ahora?

–Prácticamente, en todo lo que hemos podido económicamente, en el 100%. El día 30 se aprueba la RPT y eso para mí es una satisfacción extraordinaria. Haber podido hacer una Relación de Puestos de Trabajo es un éxito excepcional. Haber podido quitar las listas de espera, han sido 500 titulares, 250 catedráticos, 200 contratados doctores, 500 ayudantes doctores... está permitiendo una renovación importantísima, una estabilización y promoción. Mantener una política de becas para el estudiantado, mantener las salas de estudio abiertas, el espacio del V Centenario, los comedores... me siento muy satisfecha.

–He leído parte de su programa y creo que es muy ambicioso.

–Sí, es que hay que tener ambiciones...

–Ha puesto el listón...

–¡Afrontemos nuevos retos! Se podrá dejar encarrilado.Unas cosas estarán hechas al 100% y otras al 90%, otras al 50%... pero marcan una línea muy buena. Es un programa ambicioso.

–Una parte del programa aborda las infraestructuras...

–Lo que tenemos es un plan director de infraestructuras que se ha presentado a los equipos de los centros. Estamos trabajando con ellos.Se va a buscar la financiación.

–¿Y se va a poder hacer?

–Es nuestro reto.Si supiese lo que puedo hacer y lo que no... me aburría. Aquí hay que tener retos y yo tengo ilusión. Ahora mismo están reflejadas prioridades de nuestra Universidad, teniendo en cuenta los centros de Granada y los campus de Ceuta y Melilla.

–¿Ha hablado con el ministro Guirao del HospitalReal?

–El 1,5% depende de Fomento. Este año nos han dado ya una financiación importante para el Colegio Máximo de Cartuja. El HospitalReal es una prioridad. Estoy trabajando también con el Consejo Social para buscar patrocinadores para la obra y restauración del Hospital Real.

–Le he mencionado a Guirao porque sé que tiene sensibilidad con este tema...

–Sensibilidad y además es amigo. Voy a hablar con él específicamente. Sé que esta obra le va a aparecer extraordinaria.

–Con el tema patrimonial parece que sólo nos preocupamos cuando ya no hay remedio...

–En este tiempo en el que en infraestructuras no hemos crecido se han arreglado las cubiertas de Derecho, de Traducción e Interpretación, las del Colegio Máximo, se ha hecho alguna intervención en el HospitalReal. Emergencias también tenemos en Ingeniería Química y en el módulo de Escultura, que ya está en licitación, y Melilla, que requiere de una intervención especial.

–Sobre personal docente e investigador, en el claustro de diciembre dijo que estábamos en una situación de crecimiento decreciente, aun por debajo de los datos anteriores a la crisis. ¿Qué previsión tienen para los próximos cuatro años?

–Estamos haciendo un mapa departamental. Tenemos que ver jubilaciones, becarios, programas de captación de talento... vamos a superar las 500 plazas de ayudantes doctores. Ya estamos en crecimiento positivo con las próximas convocatorias, que me parece fundamental. Espero que la Junta autorice las nuevas contrataciones y que haya un presupuesto estable que nos permita hacer nuevas contrataciones y contrataciones estables. Lo más importante es un modelo de financiación.

–Eso es, porque plantea su campaña como nuevos retos y arrastramos problemas antiguos. Como ese del modelo de financiación. ¿Qué se ha hablado conRogelio Velasco?

–Tuvimos una reunión con el consejero donde planteamos nuestras necesidades, nos hablaron de líneas generales.Se ha pedido un informe a una agencia independiente experta en evaluación de políticas públicas para que se evalúe la política pública universitaria en Andalucía. La idea que nos han trasladado es que quieren un modelo de financiación en el que se tengan en cuenta los resultados que se están dando.

–Que es lo que piden ustedes.

–Es lo que pedimos nosotros.

–Y nadie más...

–Lo que están pidiendo es una convergencia. Podemos estar de acuerdo con otras universidades... las tres universidades que tenemos más problemas presupuestarios somos Sevilla, Córdoba y Granada. La Pablo de Olavide tiene problemas de personal, que quizá necesite un plan especial.La de Cádiz tiene varios campus y ahora van a elecciones. Huelva, Jaén, Almería también tienen sus demandas. Málaga es la que está más airosa...

–En cuanto al estudiantado, hace poco hubo relevo en la Delegación General de Estudiantes. Es un tema interno, pero quisiera saber su opinión sobre lo poco que duran en el cargo los coordinadores.

–Tiene un trabajo tremendo, no siempre reconocido. Fui delegada de curso en primero de Farmacia en 1975. Tienen sus obligaciones académicas y luego tienen que entender cómo funciona la Universidad, dar a conocer a sus compañeros la necesidad de participar.Y se van cansando. Tienen una prioridad, que es acabar sus grados.

–En su programa se abunda sobre la necesidad de reforzar el sistema de becas.

–Se trata de redefinir algunos programas del plan propio de becas. Están las bonificaciones, pero hay situaciones que pueden provocar que un estudiante pierda la beca del Ministerio y les estamos atendiendo. Nadie queda fuera por motivos económicos, y queremos seguir trabajando en ello.

–Sobre los temas de investigación, una de las líneas prioritarias que se planteó en su mandato era conseguir más financiación de fuera y no depender tanto de la Junta. ¿Cómo van las opciones a unidad de excelencia María de Maeztu? ¿Y los ERC?

–Seguimos trabajando en crear esa estructura sólida dentro de nuestra Universidad para ser muy competitivos. Sobre los María de Maeztu y Severo Ochoa es que nos cambiaron las reglas en mitad del partido.Veníamos trabajando en una línea y nos pusieron la fecha. Espero que cuando cumplamos con la fecha no nos la cambien.Es lo que está llevando el vicerrector de Investigación [Enrique Herrera Viedma] con la Secretaría de Estado y con el secretario de Política Científica [Rafael Rodrigo].

–A nivel europeo están los European Research Council, los ERC.

–Ya se está haciendo reducción de docencia a quienes quieren solicitar un ERC. Es algo muy complejo. Ya hemos aumentado el personal en la Oficina de Proyectos Internacionales para que se pueda apoyar a estas iniciativas y resolverlas.Creo que vamos en buen camino. Ha habido solicitudes y quien ha llegado incluso a la entrevista, pero son muy competitivas. Estamos trabajando en agilizar los trámites.