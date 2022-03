La protesta de los transportistas y los tractoristas de Granada, desde dentro de un camión

Subido a uno de sus dos camiones Scania, Juan de Dios Muñoz ya no puede más. Es autónomo y tanto el precio de la gasolina como lo poco que le pagan por realizar un porte le hacen entrar en pérdidas. Por eso se ha sumado y se sumará "hasta que me quede un aliento de vida" a las protestas que los transportistas y todos aquellos sectores que dependen del combustible para poder hacer su trabajo llevan realizando en toda España en un paro que se extiende más allá de una semana, y que está afectando a las cadenas de suministro en todos los ámbitos.

Juan de Dios ha sido uno de los cientos de manifestantes que desde esta mañana han protestado con sus vehículos por la situación que padecen. Primero los tractoristas dieron una declaración de intenciones por las calles de la ciudad, y luego colapsaron, junto con muchos más camiones, los principales accesos a la capital por el oeste.

"Estamos bastante jodidos. Los precios que nos pagan están muy baratos pero se ha encarecido todo: el combustible, las ruedas, los lubricantes... Si cobra poco y gastas mucho, las cuentas no salen", lamenta Muñoz al volante de su camión mientras sale de Mercagranada hacia la Avenida de Andalucía a paso lento. "No me llevo nada a casa, pierdo entre 1.500 y 1.800 euros al mes", añade este transportista de Albolote completamente desesperado por la situación que atraviesa, y que remata con "es que no se puede trabajar así. Ya no es que no metas dinero en casa, es que te estás endeudando. ¿Te dedicas a pedir préstamos en el banco para perder dinero?", se pregunta con amargura.

"Esto se arreglaría cobrando los portes a como se tienen que cobrar, bajando el combustible porque además, el barril está mucho más barato que en el 2008 y el gasoil estaba a euro y poco, y no es normal que ahora nos estén cobrando a 1,8 el litro de diésel", relata este autónomo de 50 años desde la cabina de su camión, con el cual ya solo realiza portes dentro de España.

Y es que no solo es un conflicto con el Gobierno por el precio del gasóleo, es también con las grandes empresas del sector, que "nos tienen ahogados" porque "pagan poco y tarde. Yo hago un viaje ahora y lo cobro dentro de 90 o 100 días", expone este conductor.

Así que con ese panorama, la solución al conflicto parece lejana. "Creo que las protestas no van a parar", sentencia Muñoz, que no tiene "ni idea" de cómo se va a solucionar, entre otras cosas, "porque no nos quieren recibir". "Los autónomos y las pequeñas empresas se está comprobando que somos mayoría, lo que pasa es que hay una mafia de las empresas grandes, del Gobierno y de las asociaciones, que no nos representan. Quieren negociar con empresas que no han promovido este paro", protesta el transportista alboloteño.

"Si no quieren negociar con nosotros, aquí nos mantendremos", avisa Muñoz, que también recuerda que "por más que queramos, no podemos salir a trabajar, y prefiero pasar hambre a no endeudarme". "Nos nos han dejado otra opción", sentencia.