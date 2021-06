Esta es la zona de la provincia de Granada incluida en el programa de vigilancia y control del virus del Nilo

El Hospital Virgen de las Nieves de Granada es el destino de una muestra extraída al paciente que está en una UCI de Sevilla, convaleciente de Covid y que también ha sido diagnosticado con un cuadro de meningoencefalitis por Virus del Nilo Occidental. Será en Granada donde se avance en la verificación de este diagnóstico, que abre un nuevo frente para las autoridades sanitarias.

En marzo de este año la Consejería de Salud y Familias hizo público su Programa de Vigilancia y control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, también conocida por sus siglas, FNO. Este programa recoge como objetivo “minimizar el impacto de infecciones” de esta enfermedad en la región. El documento establece asimismo las zonas de riesgo y dónde es más posible que se den casos. El mapa, regional, también apunta a la situación de la provincia de Granada, que aparece, casi en su totalidad, con la etiqueta de riesgo muy bajo o ningún riesgo. Sin embargo, en la zona costera se estima que el nivel es un escalón superior y se colorea de amarillo, al entenderse que el riesgo en bajo.

Por encima, con niveles señalados en rojo y naranja, parte de Cádiz, Sevilla y Huelva, donde el riesgo es calificado como moderado o alto. El esquema gráfico, de colores, viene acompañado por la descripción de cada nivel. Se entiende que en las zonas con niveles de riesgo 0 y 1, no hay peligro. Para las áreas no expuestas se señala que no hay circulación histórica de virus en el municipio. Mientras que en las zonas con riesgo muy bajo, se apunta a que “no hay circulación histórica”, y se añade que “las condiciones ecológicas son adecuadas para la circulación del VNO”. El virus se transmite en un ciclo de ave-mosquito, y los mamíferos (como los caballos y los humanos) son huéspedes accidentales. El virus se asocia a áreas húmedas, con aguas estancadas. También se apunta a la temperatura como factor de riesgo.

En las zonas con riesgo bajo, como es el caso de la franja del litoral de Granada, se estima que hay “evidencia de circulación del virus en mosquitos y aves salvajes”. En las zonas de riesgo bajo se plantea por parte de la Delegación territorial “que contemple el control de la población de mosquitos”, comunicar medidas preventivas a la ciudadanía y toma de muestras de mosquitos para conocer especies, densidad y posible circulación del virus.

Se realiza un seguimiento de los casos para establecer los niveles de riesgo con los datos de años anteriores, que se emplean como “situación de partida en el comienzo de la temporada del año 2021”. Desde hace “más de una década” se tiene conocimiento de la presencia del virus en mosquitos, equinos y aves en la comunidad. La situación conocida “se ha disparado”, según el documento de Salud, desde mediados de junio de 2020, lo que hizo necesario el programa de control. También se apunta a que la fiebre del virus del Nilo es “una enfermedad emergente” en Andalucía.

En agosto de 2020 se identificaron cinco casos en humanos con meningoencefalitis linfocítica en Sevilla y se notificaron cuatro focos en granjas de caballos en esa misma provincia. Hubo finalmente esa temporada 71 casos en humanos. Los datos no tenían “precedentes en nuestro país”, indica el informe, que apunta a las condiciones que se dan en la parte inferior del Valle del Guadalquivir.

“En los territorios donde no se ha detectado nunca el virus en caballos, aves o mosquitos el riesgo se considera menor”, reconoce Salud, que añade que “es previsible que el virus siga circulando y se pueda expandir hacia nuevos territorios en función de las condiciones ambientales y climatológicas”.