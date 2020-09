Impulso al proyecto de Biopsia Líquida de diagnóstico oncológico que lidera Genyo desde Granada

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) publicó hace una semana los dos primeros expedientes de licitación de compra pública de innovación de la Junta y del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que cuentan con un presupuesto máximo de 3,8 millones. Se trata de las licitaciones para los proyectos Asurant (Análisis de Susceptibilidad y Resistencia Microbiana a Antibióticos) y Biopsia Líquida (Nuevo Sistema Diagnóstico para Biopsia Líquida ), que pretenden hallar soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento en enfermedades infecciosas y cáncer.

El grupo de investigación del proyecto de Biopsia Líquida está en el Centro Genyo perteneciente al Instituto de Investigación Biosanitaria del Hospital Virgen de las Nieves. Es una iniciativa con años de recorrido y con proyección internacional que ha acaparado mucha atención por parte de la comunidad científica ya que puede ser clave en la lucha contra el cáncer al procurar detectar la enfermedad con un simple análisis de sangre.

La iniciativa persigue dar una respuesta efectiva y eficiente a la atención a pacientes de cáncer mediante pruebas de precisión no invasivas que permiten mejorar el diagnóstico y el pronóstico de los pacientes y la eficacia de las terapias, a través del desarrollo de un prototipo de análisis de detección de biomarcadores en sangre. Actualmente, el diagnóstico para la clasificación de los pacientes oncológicos y la prescripción de los fármacos se basan en el análisis del tejido tumoral, técnica que es dolorosa, costosa, no siempre es posible y no se puede usar para ver la eficiencia del tratamiento. Se centrará en pacientes con tumores sólidos de mama y colon en estadios tempranos y metastásico, si bien se plantea llegar a tumores de pulmón.

Tanto Biopsia Líquida como Asurant forman parte del Programa integral de prevención y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y uso apropiado de los antimicrobianos y del Plan Integral de Oncología de Andalucía. Hay que destacar que la compra pública de innovación es un procedimiento novedoso en la contratación administrativa, que fomenta la innovación desde la demanda y potencia el desarrollo de nuevos mercados innovadores.

Para ello, el primer paso es una consulta al mercado que permite diseñar y orientar los posibles desarrollos. En este sentido, el análisis y resultados de las consultas preliminares al mercado que se realizaron para estos dos proyectos han sido clave en la definición de los documentos reguladores de las licitaciones publicadas.

Biopsia Líquida tiene un presupuesto máximo superior a 1,4 millones, un plazo de ejecución de 20 meses y una configuración de dos lotes. Las propuestas podrán ser presentadas hasta el 21 de septiembre de este año.