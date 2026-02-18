Un proyecto arqueológico prevé exhumar un complejo palatino en el Cerro del Sol de Granada, frente a la Alhambra

Investigadores del Patronato de la Alhambra, la Universidad de Granada y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han unido fuerzas para desarrollar un ambicioso proyecto científico que permitirá excavar en la zona de la Dehesa del Generalife. Este entorno está directamente vinculado con la Alhambra, y no sólo de forma visual. Uno de los objetivos de los trabajos es intentar descubrir un complejo residencial de carácter palatino en la zona.

"A largo plazo cabe la posibilidad de ampliar el espacio visitable de la Alhambra" con lo que se descubra en este ambicioso proyecto, explica el arqueólogo de la Universidad de Granada Guillermo García Contreras. Antes de eso, se prevén sucesivas campañas que permitan aflorar restos y completar la pintura de cómo se construyó aquella Granada.

"Podremos ver los cambios a lo largo del tiempo", añade García Contreras, "y si la Alhambra es consecuencia" de lo que había en la Dehesa o por contra fue el complejo monumental el que propició que se desarrollara esa zona para proveerse de agua y alimentos. "Qué fue antes, el huevo o la gallina", especifica el investigador del grupo Identidades, Sociedades y Territorio en el Mediterráneo Occidental (siglos VI-XVI) del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Facultad de Filosofía y Letras.

El pasado 30 de enero el BOE publicaba el convenio formado por las tres partes para el desarrollo del Proyecto General de Investigación El sistema de distribución de agua a las almunias de la Alhambra desde el barranco del Aljibe de la Lluvia. Hace unos años se realizó una intervención en la zona en la que participó el arqueólogo de la UGR Luca Mattei, del mismo grupo que García Contreras. Se hallaron restos y se tuvo la idea de que aquello podía ser mucho más grande. Aquellos trabajos no tuvieron continuidad hasta que ahora las tres instituciones se han aliado para sacar adelante el proyecto, que todavía está en fase de preparación. El Proyecto General de Investigación delimita qué hará cada parte y los objetivos previstos.

El grupo de la UGR abordará cuestiones paleoecológicas. Las semillas y polen que posiblemente se encuentren en la excavación permitirán saber hasta qué punto aquello era una zona de labor y qué ocurría con los alimentos que se generaban. El Instituto Geológico Minero (IGME) también participa con el estudio de los suelos, una cuestión que puede arrojar luz sobre otra cuestión clave: si allí había un palacete, ¿qué le ocurrió?

"Parece que no llega al siglo XVI", apunta García Contreras, que barrunta que su abandono no se debió a la conquista cristiana, sino que pudieron darse otras causas, como un terremoto. Casos similares se han estudiado en excavaciones como Los Guájares.

Trabajos previos, como los desarrollados por Antonio Malpica, han ahondado en la vinculación entre el territorio, los sistemas de producción y el desarrollo de estructuras urbanas, lo que permite completar la lectura de una determinada época.

"La Alhambra se nutre de su entorno", razona García Contreras, que señala que entender la "producción" permite conocer cómo se organizaba la sociedad y situaciones que ahora parecen muy novedosas, como la especulación. Quien poseyera terreno y contara con mano de obra tenía la producción de alimentos y, por tanto, la posibilidad de tener un rango específico en la sociedad. "Se trata de ver esa dualidad en un espacio de poder como es la Alhambra", reflexiona el arqueólogo, que ha desarrollado investigaciones en el Albercón del Moro, en Cartuja.

Cuatro campañas

En una primera campaña se prevé entre otras cuestiones excavar en las zonas de la Alberca Rota y Aljibe de la Lluvia; en la segunda campaña se prevén más sondeos en la zona del Aljibe de la Lluvia en su vertiente hacia el Darro; en la tercera se estudiará la delimitación del área residencial de la zona de la Alberca Rota y el camino entre ésta y la Alberca Rota, además de las conexiones con las norias; y en la cuarta se hará la consolidación preventiva de la zona residencial y del Aljibe de la Lluvia.

En cuanto a los objetivos científicos de los trabajos en la zona de la Alberca Rota y los Pozos Altos del Cerro del Sol, se quiere "exhumar los restos de las posibles estructuras", indica el BOE, que desliza que "posiblemente" pertenezcan a un "espacio residencial con carácter palatino" vinculado al depósito de agua. También se quiere establecer la relación entre las distintas partes del yacimiento, esto es, las áreas residenciales, las infraestructuras hidráulicas, las zonas de producción, vías de acceso, posibles defensas o cercados.

En cuanto al Aljibe de la Lluvia se vaciará de agua para su estudio completo y se pretende establecer la relación entre este punto y los restos exhumados al norte, "cortadas por la carretera del Llano de la Perdiz". También se estudiará la cuenca, con su volumen de agua y variaciones a lo largo de la historia. También se estudiarán las Acequias Reales de la Alhambra, las galerías y la alberca.

El acuerdo publicado expresa, eso sí, que existe una "razonable indeterminación" con respecto a lo que se va a encontrar, por lo que se podrán cambiar algunos aspectos del proyecto confirme este avance.

La UGR cederá el espacio del laboratorio Medgreenrev, en el Espacio V Centenario. Las cuatro entidades aportarán un total de 587.100 euros a repartir en cuatro anualidades.