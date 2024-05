El PSOE pide explicaciones a Carazo tras subir en 17 millones la deuda municipal en el primer trimestre del año

El grupo municipal del PSOE ha pedido este lunes explicaciones a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, por los motivos que han llevado a incrementar la deuda viva del Ayuntamiento de la capital, la que suma lo que se debe a proveedores y a bancos, en 17 millones de euros en el primer trimestre de 2024, "cuando ya la gestión es exclusivamente del PP, tienen sus propios presupuestos y no hay nadie a quien echarle la culpa".

Según ha desvelado la concejal del PSOE Raquel Ruz, en el informe sobre el que se dio cuente en Pleno sobre ejecución trimestral en el primer trimestre del año, que elabora el interventor y se tiene que remitir al Ministerio de Hacienda para comprobar el estado de las cuentas de Granada y su evolución al estar sometida a un plan de ajuste, la deuda ha crecido en 16,9 millones. Así, en el primer trimestre de 2023 estaba en 144,9 millones (con el gobierno aún socialista) y en el primer trimestre de este año está en 161,7 millones de euros.

"Nosotros nos encontramos en 2016 la deuda en 240 millones y la dejamos en 120. Ahora sube a 161. Y lo mismo pasa con el Periodo Medio de Pago a proveedores, que lleva tres meses de subida y aunque en diciembre se acercaba a los 30 días que exige Hacienda, en marzo está ya en más de 60, el doble en tres meses", ha dicho Ruz, que dice que es la primera subida de deuda desde 2016.

Respecto al PMP, ha dicho que en enero estaba en 49 días, en febrero en 52 y en marzo, en 63. "Esto está en el informe que emite el interventor y de esto no habla la señora Carazo. Es el primer trimestre del año y con su presupuesto y está provocando este desastre en la economía de la ciudad, por lo que espero que sepa corregir el rumbo de su gestión, estamos a tiempo", asegura Ruz, que recuerda que el PP con Torres Hurtado como alcalde "y Carazo y Saavedra en su equipo, llevó la deuda a niveles insoportables".

Con estos datos, el PSOE teme que Hacienda "sancione al Ayuntamiento porque no cumple el plan de ajuste y puede provocar un endurecimiento del plan porque no hacemos los deberes que tiene que hacer. Su soberbia no le deja ver los errores pero estamos a tiempo. Granada me duele y no quiero que vuelva a los niveles de endeudamiento que tenían antes, no quiero que vuelvan a no poder cobrar las empresas y volver a lo que pasaba en 2016. Y como siga la senda así no quiero ni pensar a final de año con su mayoría absoluta y su gestión dónde vamos a llegar".

Ruz recuerda que el PSOE dejó firmado el crédito con el Gobierno para pagar a proveedores y bajar la deuda y por lo tanto el PMP a cero, "pero no lo están cumpliendo".