Los pueblos más ricos y pobres de la provincia: siete municipios de Granada, entre los que menos ingresos netos registran de España

La pandemia supuso un gran cambio en el paradigma económico de la provincia de Granada. Mucha gente sufrió las consecuencias de los ceses de actividad, los cierres de empresas, y del parón mundial en la economía global. Tanto es así, que el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este viernes el 'Atlas de Distribución de Renta de los Hogares' del año 2020, ha situado hasta a siete municipios de Granada dentro de los 30 municipios mayores de 2.000 habitantes con menor renta neta anual media por habitante. Y siete es una cifra muy elevada.

El municipio de Granada que menor renta neta anual media por habitante fue Iznalloz, con 7.036 euros. Además, es el segundo municipio de toda España que menos renta tiene, solo por detrás de la localidad sevillana de El Palmar de Troya (6.785). Pese a la gran cantidad de producción de aceite de oliva en la localidad acatuccitana, destaca este puesto tan alto en el ránking, aunque 2020 no fue un año precisamente bueno para las estadísticas, pues los tres meses de confinamiento y el parón global cambiaron mucho el paradigma.

Justo un puesto por detrás en esta lista, el municipio de Albuñol, en la Costa Tropical, cierra el 'top tres' nacional como municipio con menor renta neta anual media por habitante en 2020. Según el INE, en esta pequeña localidad de 7.000 habitantes, sus vecinos cobran 7.061 euros.

Después de estas dos localidades, hay diversos municipios mayores de 2.000 habitantes con una menor renta neta anual media de muchas partes de España hasta llegar al puesto 14 de 30 de esta tabla nacional en la que a ninguno le gustaría estar. Aqui encontramos a Montejícar como el tercer municipio granadino que menos renta anual neta registra, con 7.607 euros. Y justo después, en puesto 15 y en mitad de la tabla, Fuente Vaqueros, localidad que vio nacer al poeta universal Federico García Lorca, es el cuarto municipio granadino que menos renta anual neta registra, con 7.626 euros.

Las tres localidades restantes con una menor renta neta media por habitante son Deifontes, con 7.686 euros de media por habitante (puesto 17 de 30 en el ránking nacional), Gualchos-Castell de Ferro con 7.706 (puesto 19 de 30 en el ránking nacional), y Salar, con 7.757 euros según la renta neta anual media por habitante del INE (puesto 23 de 30).

Otro dato que habla mal de la economía media en los hogares granadinos es que la provincia de Granada, con estas siete localidades en la lista de las 30 que menos renta neta anual media, es el territorio español que más municipios incorpora a esta lista. Detrás le siguen Sevilla, con hasta cinco municipios, Almería con cuatro localidades, y Cádiz y Jaén con tres.

Es por ello que el INE destaca que, por localización geográfica, los datos de 2020 publicados este viernes relevan que en el total de Andalucía, el 83,3% de sus municipios se sitúan entre el 25% con menor renta, por debajo de los 10.393 euros, seguida de Extremadura, con un 83%. En el otro extremo, destaca que el 88,8% de los municipios de País Vasco se encuentran entre el 25% de los de mayor renta de España, por encima de los 13.637 euros, seguidos de Cataluña, con el 49,1%. Esto arroja una conclusión ya conocida y que, a pesar de la pandemia, no ha cambiado: el norte de España es más rico que el sur.

En lo que a la media de la provincia de Granada respecta, la renta neta media por habitante en el ámbito provincial es de 10.463 euros, lo que la convierte en la novena provincia de las 52 analizadas (contando con Ceuta y Melilla) con una menor cifra. Sorprende que, pese a tener tantas poblaciones en el ránking de menor renta media, Granada no esté más abajo, lo que denota que también existen muchos municipios que hacen subir esa media, aunque no queden registrados en la lista de municipios españoles mayores de 2.000 habitantes con mayor renta neta anual.

Colomera, la más pobre de España según Hacienda

Dentro de todo este análisis, queda excluida una localidad granadina: Colomera, en la comarca del Poniente de Granada. Esta localidad no entra en el registro de la renta neta media del INE por tener menos de 2.000 habitantes, concretamente en torno a 1.300 vecinos censados. Pero, según la Agencia Tributaria, es la localidad más pobre de España.

Según ha destacado este viernes el Ministerio de Hacienda y Función Pública, este municipio se sitúa en la última posición de la lista de pueblos con menor renta de España. Según sus datos, correspondientes a la estadística de la Agencia Tributaria correspondiente al IRPF de 2020, este pueblo declaró 12.638 euros de media, muy lejos de los 79.327 euros que declaró el municipio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, que un año más repite como el de mayor renta bruta por habitante de España.

Pese a que los datos en frío dicen lo contrario, el alcalde de Colomera, Justo Sánchez, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que su pueblo se sitúe en la última posición como municipio con menor renta de España, un "triste récord" que no cree que pueda ajustarse del todo a la realidad de esta localidad.

El regidor, que ha asegurado desconocer los verdaderos motivos que están detrás de esa cifra, ha relatado que Colomera siempre ha sido un pueblo dedicado fundamentalmente a la agricultura, sobre todo al olivar y la aceituna y otros cultivos, y cuya población ha ido envejeciendo en los últimos años.

"Somos un pueblo con personas mayores de 65 años que quizá no hacen la Renta y con alguna gente desempleada, que a lo mejor trabaja por temporadas y no aparece en la estadística", ha comentado el alcalde, que no cree que su pueblo pase por dificultades económicas distintas a las que pueda tener cualquier otro municipio agrícola.

Además, ha explicado que desde el Ayuntamiento, a través de los servicios sociales, se está ayudando a cuatro o cinco familias con mayores dificultades, pero esta situación no se ha visto agravada en los últimos años.

"No entiendo por qué nosotros hemos salido ahí. No comparto esa sensación, ni es algo que veamos en la calle", ha recalcado Sánchez, quien no termina de explicarse esa primera posición en el ránking nacional. Según ha relatado, la actividad económica habitual en Colomera es continúa, en un pueblo con varios supermercados y servicios de hostelería.

La riqueza va por barrios

En lo que respecta a la renta neta anual media por habitante en Granada capital, se puede afirmar que la riqueza va por barrios. En este estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta neta se divide en secciones censales en función de si es más alta o más baja. Por ello, podemos conocer que el porcentaje de secciones censales con rentas netas por persona muy altas en Granada es del 12%, siendo la 27 de 51 (no se dispone de datos por secciones censales para Pamplona/Iruña) que más ricos registra.

Sin embargo, fijándonos en las secciones censales con rentas netas por persona muy bajas en Granada, el INE marca que el porcentaje crece hasta el 14,7%, siendo la capital de provincia número 12 de 51 con menores rentas.