Así puedes restaurar tus fotos antiguas totalmente gratis

Además de ser un poderoso editor de video online, CapCut Online cuenta con una serie de herramientas de edición de fotos mediante IA con las que puedes hacer un sinfín de retoques diferentes en tus fotografías familiares. Si tienes dando vueltas por casa fotos viejas de tus abuelos o de tus padres y quieres sorprender a tu familia restaurándolas, ya no necesitas un laboratorio fotográfico. ¡Simplemente puedes usar la IA de CapCut!

¡No te preocupes! No tendrás que pagar nada para usar esta plataforma de edición multimedia, y tampoco será necesario que tengas conocimientos de edición o retoque fotográfico. Todo lo que necesitas es un poco de buena voluntad, y registrarte con un correo electrónico en la plataforma web de CapCut. ¡En cuanto lo hayas hecho, tendrás acceso a todas las características que puedes ver a continuación!

Una plataforma de edición de fotos en la nube

Tras registrarte en CapCut podrás acceder a una plataforma de edición multimedia sorprendentemente versátil. Basta con elegir la opción de 'herramientas mágicas' para que aparezcan ante ti todas las funciones de inteligencia artificial que puedes usar para trabajar con tus fotos y videos. En este artículo nos centraremos en las funciones para retocar las fotos antiguas, ¡pero hay muchas más que puedes aprovechar!

También hay que resaltar que esta plataforma funciona online en los servidores de CapCut, así que no es necesario que instales nada en tu ordenador para poder utilizarla, y tampoco tendrás que preocuparte por la potencia de tus dispositivos. Todos los procesos de edición se llevan a cabo en servidores de última generación con una potencia extraordinaria, ¡así que podrás restaurar tus fotos en solo unos segundos!

Amplía la resolución de tus imágenes

Comencemos por la resolución de esas fotos antiguas que tienes en tu ordenador. Si tienes las fotos impresas en papel fotográfico, siempre puedes volver a escanearlas con una resolución mayor para trabajar con ellas, pero, si solo las tienes en formato digital, puede que su resolución sea demasiado pequeña como para poder apreciar bien los detalles de las imágenes. ¡CapCut Online realmente puede ayudarte con esto!

El editor de fotos gratuito de CapCut potenciado por IA cuenta con una herramienta para ampliar la resolución de cualquier imagen. Lo único que tienes que hacer es cargar la imagen en el centro de la pantalla y seleccionar la resolución que quieres darle. Por el momento, la máxima resolución que puede generar CapCut es de 4k, ¡lo que supone un cambio realmente grande con respecto a las fotos con resolución más pequeña!

Restaura las fotos de forma automática

CapCut Online cuenta incluso con una función específica de reparación de fotos antiguas. Esto es especialmente valioso, porque se trata de una inteligencia artificial que ya tiene incorporado un algoritmo capaz de detectar las manchas, los pliegues, las raspaduras o las áreas borrosas de las fotos viejas. Y, además, también está diseñado para trabajar con los tonos en blanco y negro o sepia de las fotos de hace décadas.

Utilizar esta función es muy sencillo. Lo único que necesitarás es cargar la foto que quieras restaurar y pulsar un botón. ¡Así de simple! Los resultados de la restauración aparecerán en la pantalla de tu dispositivo pasados unos segundos, ¡y seguro que te dejarán boquiabierto! Además, también puedes seleccionar si quieres que la foto pase a tener colores como los de las fotos contemporáneas. ¡Imagina volver a darles vida a las fotos de tus abuelos!

Añade color para que tus fotos cobren vida

Si lo único que quieres es colorear las fotos en lugar de restaurarlas por completo, también tienes una opción para eso. El algoritmo para darles color a estas fotos es esencialmente el mismo que el que encontrarías en la función de restauración de fotos antiguas, solo que esta vez podrás preservar la integridad visual de la foto sin manipular en absoluto las formas. No habrá restauración de fotografías dañadas: solo se aplicará el color.

Esta función la puedes utilizar si tienes un proyecto de restauración más purista donde no quieres alterar los daños del papel de la foto. Hay muchas instancias en las que este tipo de restauración es relevante, por ejemplo si estás trabajando con fotografías históricas donde no quieres añadir ni retirar nada que no esté realmente ahí. O, si lo prefieres, puedes usar esta función solo como una instancia secundaria después de la restauración de la foto.

Una plataforma repleta de funciones creativas mediante IA

Además de todas estas herramientas de inteligencia artificial orientadas a la restauración de fotos antiguas, también puedes disfrutar de muchas otras funciones de IA con las que las fotos de tu familia pueden tener un aspecto realmente divertido o, simplemente, verse un poco mejor. Algunas de ellas son:

Ajuste de la iluminación . Siempre hay fotos que pueden tener problemas con la iluminación, por ejemplo si se hacen con el sol de espaldas o en entornos de poca luz. CapCut Online cuenta con una función ideal para este tipo de correcciones, donde solo tendrás que seleccionar un perfil de luz para restaurar la foto.

. Siempre hay fotos que pueden tener problemas con la iluminación, por ejemplo si se hacen con el sol de espaldas o en entornos de poca luz. CapCut Online cuenta con una función ideal para este tipo de correcciones, donde solo tendrás que seleccionar un perfil de luz para restaurar la foto. Ajuste del color . Lo mismo ocurre con los ajustes de color. Esta función es diferente a la función de colorear fotos en blanco y negro. Se utiliza cuando una foto tiene colores demasiado tenues o demasiado llamativos, y quieres compensar esos desajustes de color de manera automática.

. Lo mismo ocurre con los ajustes de color. Esta función es diferente a la función de colorear fotos en blanco y negro. Se utiliza cuando una foto tiene colores demasiado tenues o demasiado llamativos, y quieres compensar esos desajustes de color de manera automática. Caricaturas mediante IA. CapCut Online también te ofrece funciones divertidas, como hacer una foto en caricatura mediante IA. Esto normalmente se utiliza con fotos más contemporáneas, pero siempre puedes aprovechar para caricaturizar con un estilo de anime o de videojuegos a tus familiares. ¡Sería genial para una fiesta de cumpleaños!

¡Explora todas las posibilidades de CapCut Online gratis!

CapCut Online es una plataforma excelente para poder retocar toda clase de fotos antiguas o contemporáneas, y es muy de agradecer que cuente con herramientas específicas para restaurar fotos antiguas. Gracias a estas funciones vas a poder darles una nueva vida a las fotos de tus familiares, incluso si nunca habías trabajado con un editor de fotos y no tienes conocimientos de retoque fotográfico.

¿Cuánto pagarías por restaurar todos los álbumes de fotos de tu madre y de tu padre? Este tipo de restauración no tiene precio, y eso es justamente lo que te costará con CapCut Online: ¡nada! Esta plataforma de edición multimedia es totalmente gratuita, y, de hecho, ni siquiera necesitas tener un software potente para usarla, porque funciona de forma íntegra en la nube. ¡Regístrate ahora en CapCut Online y dales una nueva vida a tus fotos en blanco y negro!