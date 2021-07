Otros 20 puntos más de incidencia por coronavirus en Granada aunque la explosión se modera

El coronavirus en Granada sigue en fase expansiva aunque la onda del primer estallido ya parece haber empezado a menguar, y lo que pasa ahora es que quedan las consecuencias de una onda expansiva que, eso sí, no ve final a medio plazo. La tasa de incidencia ha subido otros 20 puntos en la provincia tras el fin de semana y aunque el incremento de casos se modera, y con respecto a hace una semana, han subido un 15% frente al 38% del lunes pasado. La hospitalización se estanca y los muertos igual, aunque las consecuencias de los contagios están llegando ya a algunas franjas de edad más alta y el goteo de fallecimientos es un poco más constante que hace dos semanas.

Aunque la explosión se haya moderado, el 'hongo' que describe una bomba tras reventar, la onda expansiva, no deja de crecer. Y eso es lo que está pasando ahora con el coronavirus en Granada. El número de casos es a día de hoy, en acumulado, un 15,6% mayor que hace una semana, pero es que el lunes pasado ese registro era del 38,87%. Es decir, deflagración y ahora expansión. Porque el promedio de casos diarios ha pasado de 242 a 280 y hay cerca de 250 casos más totales que hace siete días. En el acumulado del fin de semana la Junta ha notificado 337 casos, 50 más que hace una semana.

La fase expansiva se va notando en las tasas de incidencia, que tras el fin de semana han dado otro salto más, como lo llevan haciendo prácticamente las tres últimas. Son 20 puntos más en la acumulada a 14 días, pero de apenas 9 en la que va a una semana. Aunque de esta última su proyección es muy similar, siempre es mejor que la IA a siete días no suba tan rápido como la de 14. Ahí concuerdan los datos con la bajada de la explosión. En Granada están situadas en 315,3 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas y 156,2 en una sola.

Por distritos sanitarios, el de Granada presenta la incidencia más alta con 421 casos por cada 100.000 personas en dos semanas, que en el caso de la capital es de 418,2 y con tendencia a subir ya que solo casos totales notificados esta semana superan a la de la anterior, aunque por no mucho. El segundo distrito en peor situación es el Sur con 336,3 casos, aunque parece verse una tendencia a que se puedan relajar los casos. En el Metropolitano se baja de los 300 para quedarse en 293,7 y en el Nordeste se ha consolidado una tasa por encima de cien (117,7).

Los porcentajes de población contagiada entre los jóvenes sigue subiendo y solo los menores de 30 ya suponen el 58 de los casos de la última semana, cuando en los días anteriores eran el 51%. Si el espectro se amplía a menores de 45 incluidos el balance llega al 82,8%. Esto demuestra que, de momento, el virus ha encontrado su nicho en población no vacunada y que la onda expansiva no está llegando a los mayores ya vacunados, pero con opciones de enfermar puesto que la vacuna no es 100% efectiva y deja un mínimo margen de error.

Los casos activos crecen pero llevan varias jornadas haciéndolo con menor intensidad que en las anteriores. Se queda en 3.779 tras sumar 224 curados y por desgracia un fallecido durante el fin de semana. Se han producido cuatro muertes en los últimos siete días, una más que en las dos semanas anteriores.

Hay una noticia que es buena y es que la explosión de contagios no parece, aún, haberse convertido en una oleada en los hospitales, donde los datos se estancan. La situación vacunal está siendo clave. Aunque el día llega con una cama ocupada más (80), el movimiento desde el sábado ha sido mínimo, con solo dos ingresos en planta Covid (63) y uno menos en UCI (17), que vuelve a estar a un solo paciente de igualar el récord más bajo desde hace un año. Y con más contagios que por entonces. Las nuevas admisiones empiezan también flojas la semana, con cuatro ingresos, uno en UCI.

La vacunación no tuvo un mal domingo y se aplicaron muchas primeras dosis para ser el día de la semana que era: 686, de las que 51 fueron para completar pautas. Los porcentajes vacunados apenas se mueven y sigue en el 47% completos y el 59% con al menos una dosis. La semana se cerró con 60.807 vacunas puestas casi 14.000 menos que la anterior.