¿De qué se quejan los granadinos?

El año 2021 la oficina del Defensor de la Ciudadanía de Granada atendió a 16.850 granadinos que plantearon a Manuel Martín sus quejas y necesidades en una ciudad que vivió un año marcado por las consecuencias sociales y económicas del coronavirus pero también por el gran problema de Granada, los cortes de luz, que siguen sin solucionarse y para lo que el Defensor, que ha llegado a emocionarse al pedir un arreglo a esta situación, clama ya por corregir con la unidad política reclamando a Endesa que garantice la luz a los vecinos.

El número de granadinos que recurren al Defensor solicitando mediación, información, valoración, amparo o asesoramiento, es un 5,72% mayor que en el ejercicio anterior. En 2015 fueron 3.224 personas y seis años después es más de cinco veces mayor. De los expedientes, el 70% están finalizados y un 30% sigue en trámite.

Las 10 grandes reclamaciones: empleo, luz, ruidos, salud mental y brecha digital, las principales

De los granadinos atendidos, una media de 1.404 actuaciones al mes, el primer capítulo de quejas está destinado a los problemas en empleo y vivienda así como quejas o peticiones en materia de rentas mínimas para personas en situación de exclusión y todos los asuntos que, por efecto directo o indirecto de la crisis, han afectado a las empresas, autónomos, pymes y negocios, de los que viven muchas familias. Son problemas derivados del impacto de la pandemia y suponen un 20% de los problemas presentados.

El segundo punto, con un 15% de las demandas, son las quejas por los cortes de luz en la zona Norte, "unas interrupciones que no cesan y se extienden poco a poco a otros barrios de la capital y puntos de la provincia". "Un gran problema para Granada que, a estas alturas ya, precisa de un consenso total y acabar con la cuestión por la vía de los hechos". Desde 2016 a 2021 se han registrado 160.000 incidencias, lo que da pie a un "posible incumplimiento de los niveles de calidad individual" que derivaría en indemnizaciones para los usuarios y en multas para la empresa. "De media los vecinos sufren 3 cortes de luz por hora, un dato sangrante", explica Martín. Y no solo afecta al distrito Norte sino también a Haza Grande, Albaicín, Fargue, Chana o Zaidín. En Chana ya denuncian entre tres y cuatro cortes semanales, extendiéndose a Sagrada Familia y Villarejo. Y en la provincia, afecta también a 13 pueblos.

Por eso, el Defensor llama a la acción ya que no están sirviendo los trabajos institucionales y mesas de trabajo creadas, por lo que reclama actuaciones a corto plazo. "Endesa iluminó la Capilla Real y hay que pedirle también que no se olvide de alumbrar otras catedrales humanas. El ayuntamiento no tiene competencias pero que la empresa asuma sus responsabilidades es tarea de todos, vamos a dejar lo que nos separa para dar luz a las personas".

El tercer bloque (14%) son las reclamaciones directas o indirectas a las administraciones sobre brecha digital, retrasos, denegaciones, atascos de trabajo que impiden la realización de trámites, quejas sobre expedientes no tramitados y plazos que se dilatan en el tiempo, quejas sobre teléfonos que no sirven y peregrinajes de una institución a otro. Y sobre todo la exclusión financiera que los bancos están generando.

La enfermedad mental en tiempos de Covid también genera reclamaciones y quejas siendo el cuarto gran apartado al que Granada tendría que atender en el momento actual con un 12% de las quejas.

El quinto bloque de quejas va sobre ruidos (10%), bien procedentes del interior de las comunidades de vecinos o de la calle. Movilidad y protección ciudadana es el sexto problema con más quejas (8%), seguido del medio ambiente y la limpieza (8%), con alusiones a contenedores, soleras y excrementos de mascotas. En octavo lugar están las quejas sobre mantenimiento y conservación de elementos comunes del espacio urbano (6% de las quejas).

El noveno conjunto de atenciones es sobre dependencia y barreras arquitectónicas (5%) y un último capítulo, el décimo, es el 'cajón de sastre' que aglutina el resto de reclamaciones (2%) como estafas (inmobiliarias, ciberestafas o suplantaciones de identidad en las redes), los posibles delitos de odio o las quejas por temas que, afectando a minorías, hacen gran daño, como asuntos sobre Emasagra y Emucesa, alumbrado navideño, trabajadoras del hogar o enfermedades raras.

Por sexo, las mujeres presentaron el 51,9% de las quejas, con cinco temas que se diferencian de los hombres: dificultades económicas en los hogares, necesidad de vivienda, cortes de luz, salud mental y servicios sociales y dependencia. Los hombres consultaron más por desempleo, ruidos y problemas de convivencia, brecha digital, burocracia administrativa y comercio y hostelería.

Posiciones de los grupos municipales: planes de acción

Tras su exposición han intervenido los portavoces de los grupos municipales y concejales no adscritos. Manuel Olivares (no adscrito) reconoce que la situación por los cortes de luz "nos da vergüenza e impotencia", reclamando a las tres administraciones, Ayuntamiento, Junta y Gobierno, soluciones. "No nos engañemos, son tres administraciones". El portavoz de Vox, Onofre Miralles, ha acusado al gobierno municipal de no hacer nada para solucionar los cortes de luz "aunque juega a tener competencias en todo". Además, ha dicho que es "desalentador que los problemas de Granada sean siempre los mismos" y ha incidido en ese 14% de quejas por una administración inaccesible y brecha digital.

La concejal de Unidas Podemos Elisa Cabrerizo ha hecho hincapié en las diferencias de género en las quejas y ha llamado a actuar contra la brecha digital con una administración más "cercana y ágil". En materia social se ha referido a ayudar a las familias a tener vivienda, a dar soluciones a las personas sin hogar; y en cuanto a los cortes de luz, ha reconocido que es un "fracaso colectivo de todas las administraciones y de la sociedad granadina, que no estamos al lado de los vecinos". Cabrerizo ha pedido que se cumpla la ley y se garantice la luz a los electrodependientes, a quien paga su factura y a los más vulnerables, pidiendo al pleno que se ejecuten las propuestas del Defensor en los 14 meses que quedan de legislatura "sin dejar a nadie en el camino". Ha pedido convocar en seis meses la comisión de quejas que permita seguir el cumplimiento de las propuestas de la memoria.

El portavoz del PP, César Díaz, se ha centrado en las quejas con más reclamaciones, como los dramas sociales que ha generado la pandemia y que "exige no bajar la guardia". "Ni la pandemia ha concluido ni los efectos de la misma. Sigue siendo necesaria ayudas a pymes y autónomos y dar atención a las más de 200 personas que duermen al raso cada día, por lo que es imprescindible abrir un albergue municipal con estancias diurnas y nocturnas". Respecto a los cortes de luz, lamenta que tras 15 años sigan sin solución afectando ya a 8 barrios de la ciudad que soportan "injustos" cortes, por lo que ha pedido también que se resuelva ya el problema de las plantaciones de marihuana y la impunidad de las mafias, que erosiona la convivencia.

Díaz ha entregado un documento con 6 propuestas: refuerzo de la plantilla de Servicios Sociales, modernización de la administración municipal para hacerla más ágil y accesible, dotación presupuestaria para la construcción de un albergue municipal para personas sin hogar, dotación presupuestaria para una línea de ayudas directas a emprendedores del turismo, comercio y hostelería, refuerzo de la plantilla de Policía Local y Bomberos para cubrir vacantes y afrontar los graves problemas de seguridad y celebración periódica de una comisión con todos los grupos políticos para seguir la problemática de los cortes de luz.

El portavoz del PSOE, Jacobo Calvo, ha calificado de "indecente" el sufrimiento de los vecinos de la zona Norte con los "insoportables cortes de luz" y ha dicho que tienen claro que "hay que afrontarlos no como confrontación sino como un problema colectivo y común para abordarlo de manera definitiva", recordando también que no hay opción a la "criminalización" del barrio. El 75% está pagando la luz y muchos vecinos viven en pobreza energética, "una realidad tan dura que no cabe opción a criminalización. Hay que poner en valor el talento de cada barrio y por eso vamos a llevar una declaración institucional al próximo pleno para desde el Ayuntamiento liderar la acción en contra de los cortes de luz poniendo el problema sobre la mesa", ha dicho Calvo.

El alcalde, Paco Cuenca, ha asegurado que harán suyo el informe del defensor ya que recoge los "deberes" que la ciudadanía pone a los políticos porque son sus principales problemas y hay que centrarse en eso.

Acciones a corto plazo

Para cerrar el pleno monográfico, Manuel Martín ha dejado hechas sus peticiones a corto plazo: solucionar los cortes de luz; tender puentes entre el SAS y los servicios sociales comunitarios para la atención a los trastornos mentales en la ciudad, un asunto que "se está yendo de las manos"; abrir una ventanilla única en materia de vivienda; dotar de presupuesto la creación de un centro de estancia permanente para personas sin hogar; más información sobre las ayudas existentes y cómo tramitarlas; o que el ocio y la hostelería, junto a vecinos y Policía, se sienten para llegar a acuerdos sobre el ruido y la convivencia. "El objetivo es que se resuelvan las quejas e ir reduciéndolas".