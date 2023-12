YouTube pone a disposición de los padres un ‘modo restringido' que impide mostrar toda una serie de videos para adultos que podrían ser perjudiciales para los más pequeños de la casa. Estos videos incluyen contenidos subidos de tono, contenidos violentos, contenido sobre sustancias ilegítimas e incluso contenidos polémicos o muy polarizantes en términos sociales. Por eso suele ser conveniente activarlo en las cuentas de nuestros hijos.

El problema es que les basta hacer una búsqueda de cómo quitar el modo restringido de YouTube para encontrar la manera de desactivarlo. Por eso este tipo de sistemas de control solo funcionan durante un breve tiempo, mientras nuestros hijos son lo bastante pequeños como para no plantearse que existe una censura en los contenidos que perciben en la plataforma. En cuanto crecen un poco, ya no sirve.

Por eso es tan importante contar con aplicaciones que nos permitan proteger a los más pequeños de la casa incluso cuando ya cuentan con conocimientos básicos de informática. ¡Y no solo eso! También necesitamos que estén protegidos más allá de YouTube, porque los peligros de internet no se limitan solo a una plataforma.

¿Qué es el modo restringido de YouTube?

El modo restringido YouTube de YouTube es una función diseñada para ayudar a filtrar contenido potencialmente inapropiado que los usuarios podrían preferir no ver o no quieren que sus hijos vean. Funciona utilizando señales como la descripción del video, metadatos, comentarios y otros factores para identificar y filtrar contenido que podría ser inadecuado. Aunque no es 100% preciso, ayuda a reducir la exposición a videos cuestionables.

Como padres, puede que queramos desactivar el modo restringido en ciertos casos. Puede ser porque limita el acceso a ciertos contenidos educativos o artísticos que, aunque inofensivos, son marcados por el sistema de filtrado. Además, para adolescentes con más independencia puede convenir optar por una supervisión menos restrictiva que fomente su propio sentido de la responsabilidad, en lugar de depender de filtros automáticos.

¿Cómo activar y desactivar el modo restringido de YouTube?

Si crees que tus hijos ya son lo bastante adultos como para manejarse por sí solos, o si tienes activo el modo restringido por accidente y lo quieres desactivar, siempre tienes la opción de acudir a la configuración de YouTube para desactivarlo. Los pasos son similares tanto si lo estás haciendo desde tu ordenador como si quieres desactivarlo directamente desde tu móvil o tu tablet. Vamos a verlos por separado.

En ordenadores

Si te encuentras en el ordenador y quieres desactivar el modo restringido de YouTube desde un equipo de escritorio, entonces los pasos que debes seguir para hacerlo son estos que tienes a continuación.

Inicia sesión en YouTube. Ve a un navegador web e inicia sesión en YouTube. Asegúrate de hacerlo con la cuenta donde quieres desactivar el modo restringido. Ve a Configuración. Haz clic en tu avatar en la esquina superior derecha y selecciona ‘Configuración’. Desactiva el modo restringido. Desplázate hacia abajo en la página y encontrarás la opción ‘Modo Restringido’ al final. Haz clic en ‘Activar Modo Restringido’ para activarlo o desactivarlo.

En móviles y tablets

Desde un móvil o una tablet, el proceso es bastante similar a lo que acabamos de ver, solo que en esta ocasión es mucho más práctico hacerlo desde la propia app de YouTube. Los pasos a seguir en este caso son.

Abre la app de YouTube. Asegúrate de que estás conectado a tu cuenta. Ve a la sección ‘General’Dirígete a la sección ‘General’. Desactiva el ‘modo restringido’. Busca la opción ‘Modo Restringido’ y activa o desactiva el interruptor según prefieras.

Limitaciones del modo restringido de YouTube

El problema que tiene el modo restringido de YouTube es que puede desactivarse fácilmente desde la propia aplicación, como acabas de ver. De esta manera, nuestros hijos pueden encontrar fácilmente la opción correspondiente en la configuración para desactivarla y tener acceso a todo tipo de contenidos que no son apropiados para su edad. YouTube parece no considerar las competencias informáticas de los menores en este aspecto.

Además, incluso usando el modo restringido se filtran grandes cantidades de contenidos que pueden ser perjudiciales para los niños y los adolescentes. Como muchas otras redes sociales, a YouTube le cuesta bastante controlar los contenidos perjudiciales en su plataforma, y, en muchos casos, cuando termina por detectarlos y retirarlos ya es demasiado tarde. Por eso no podemos depender solo de este sistema.

Y aún hay más. YouTube no es la única fuente de contenidos que pueden ser perjudiciales para nuestros hijos. Hay muchas otras plataformas donde pueden verse expuestos a contenidos para adultos o información falsa, incluyendo otras redes sociales, páginas web para adultos, y todo tipo de apps y videojuegos que pueden descargar tanto desde la Play Store como desde páginas web de aplicaciones pirata.

Todos esos problemas hacen que la única manera de asegurarnos realmente de que nuestros hijos hagan un buen uso de internet pasa por usar aplicaciones de control parental más exhaustivas como FamiSafe. Internet sencillamente es demasiado extensa para poder atar todos los cabos, pero con FamiSafe podemos tener un nivel de control muy superior que nos ayudará a proteger a nuestros hijos ante los peligros de la red.

La mejor manera de proteger a tu familia online. Wondershare FamiSafe

Con una plataforma como FamiSafe podemos asegurarnos de contar con una herramienta todo en uno diseñada para proteger todos los dispositivos de nuestros hijos desde una sola plataforma. En lugar de depender únicamente de las opciones de configuración básicas de plataformas como YouTube, podemos ir un paso más allá y establecer todo un sistema de defensa para los móviles de nuestros hijos.

Las características de FamiSafe incluyen:

Bloqueo de webs maliciosas . Esta aplicación nos permite bloquear todo tipo de webs para adultos y otras páginas peligrosas para los más pequeños de la casa. De esta manera podremos asegurarnos de que hacen el uso adecuado de sus dispositivos y no acceden a contenidos no aptos para ellos.

. Esta aplicación nos permite bloquear todo tipo de webs para adultos y otras páginas peligrosas para los más pequeños de la casa. De esta manera podremos asegurarnos de que hacen el uso adecuado de sus dispositivos y no acceden a contenidos no aptos para ellos. Bloqueo de apps . Otro tanto podemos decir de las apps. FamiSafe nos permite elegir qué apps pueden usar nuestros hijos y cuáles deben permanecer fuera de su alcance, bloqueando la instalación y el acceso de las aplicaciones maliciosas o peligrosas. Esto puede incluir redes sociales o apps para adultos.

. Otro tanto podemos decir de las apps. FamiSafe nos permite elegir qué apps pueden usar nuestros hijos y cuáles deben permanecer fuera de su alcance, bloqueando la instalación y el acceso de las aplicaciones maliciosas o peligrosas. Esto puede incluir redes sociales o apps para adultos. Control del tiempo en pantalla . Con FamiSafe también tenemos la opción de hacer un seguimiento de todas las aplicaciones que usan nuestros hijos y el tiempo que dedican a cada una. Además, esto también nos permite establecer límites en los tiempos de uso de las aplicaciones y del móvil en general.

. Con FamiSafe también tenemos la opción de hacer un seguimiento de todas las aplicaciones que usan nuestros hijos y el tiempo que dedican a cada una. Además, esto también nos permite establecer límites en los tiempos de uso de las aplicaciones y del móvil en general. Ubicación GPS con geofencing. El sistema de protección mediante GPS nos ayuda a tener controlada la ubicación física de nuestros hijos en todo momento, de manera que podremos saber si abandonan la escuela, se alejan demasiado de casa, o se pierden durante un viaje.

Para poder hacer uso de FamiSafe, basta con dirigirte a la web oficial de esta plataforma y crear una cuenta en ella. Cuando la hayas creado, deberás instalar la app en tu dispositivo y configurarla como app parental, es decir, establecer que ese dispositivo será el que controle a todos los demás. De este modo podrás usar tu móvil o tu tablet para monitorear los dispositivos de tus hijos y establecer todos sus parámetros de seguridad.

Cualquier dispositivo que quieras monitorear necesitará tener a su vez la aplicación instalada, esta vez como dispositivo de los hijos. Descarga la aplicación en ellos y configúrala de este modo. A partir de aquí, la app permanecerá operativa en segundo plano y te permitirá tener pleno control de lo que ocurre en los dispositivos de tus hijos. ¡Mantener a tu familia a salvo nunca había sido tan fácil!

¡Con FamiSafe puedes mantener a salvo a tu familia en la red!

Acabamos de ver cómo las herramientas de control parental proporcionadas por plataformas como YouTube tienen una utilidad bastante relativa. Aunque resulta útil hasta cierto punto empezar a bloquear los contenidos para adultos de YouTube en las cuentas de los niños más pequeños, esta opción deja de funcionar en cuanto nuestros hijos crecen un poco y empiezan a explorar las opciones de configuración de la plataforma.

Lo mismo puede decirse de cualquier otra plataforma o red social, así que enseguida se hace necesario contar con aplicaciones de control parental que sean mucho más eficaces y que nos ofrezcan un control más exhaustivo de todo lo que hacen nuestros hijos con sus móviles. FamiSafe es el ejemplo perfecto de aplicación de control parental segura, abarcadora y fácil de usar. ¡Por eso es la aplicación que necesitas para proteger a tu familia!

¡Descarga ahora la app de FamiSafe y asegúrate de que tus hijos hacen un buen uso de sus dispositivos! Con esta plataforma vas a poder bloquear webs perniciosas, limitar el uso de las apps del móvil de tus hijos, conocer mediante GPS la ubicación exacta del móvil de las más pequeños de la casa, y asegurarte de que tus hijos se mantienen a salvo ante la abundancia de contenidos peligrosos de la red. ¡No esperes más y comienza a usarla cuanto antes!