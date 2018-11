Radiografía de la ciudad barrio a barrio: Santa Adela y Norte, las zonas más vulnerables

El Ayuntamiento de Granada junto a más de ochenta entidades sociales ha elaborado el Plan de Intervención Social en Zonas Desfavorecidas. Un extenso documento que busca cambiar la suerte de los vecinos de los barrios más precarios de la ciudad.

En concreto, el proyecto cuenta con 278 actuaciones y 91 medidas y va a actuar en los barrios del distrito Norte, Santa Adela en el Zaidín y una pequeña parte de Beiro que años atrás incorporó a sus límites territoriales Joaquina Eguaras. Unas áreas que, tras la realización de una auténtica radiografía de la ciudad, se ha constatado que sufren una mayor exclusión social.

La concejal de Derechos Sociales, Jemi Sánchez, ha presentado el documento junto a integrantes de las entidades implicadas. Según este informe los distritos más poblados, por orden, son: Ronda (48.145 habitantes), Zaidín (43.101), y Beiro (42.506) que en los últimos años ha incrementado su población tras la incorporación de Joaquina Eguaras. Le siguen Chana (33.858), Norte (25.867), Centro (23.331) y Albaicín (10.757).

Los distritos con mayor porcentaje de demandantes de empleo son Norte (18,38%), Albaicín (15,78), Zaidín (14,99%) y Beiro (14,46). No obstante, son los vecinos del distrito Norte y de Santa Adela quienes cuentan con una peor situación educativa entre quienes demandan empleo.

Respecto a la economía familiar, el documento destaca que la media de los ingresos de la población es de 1.854 euros con una renta per cápita media de 664,65 euros. El trabajo formal es, en general, el origen de los ingresos (1.859 euros), seguido de los ingresos que provienen de pensiones (1.244 euros) y otros motivos (883,60). En cuarto lugar aparecen las prestaciones por desempleo (629,50), seguidas de los ingresos por trabajo no formal (600) y las ayudas sociales (400). Sin embargo, en las zonas más precarias de la ciudad estas cuentas no salen. Una familia de Almanjáyar tiene unos ingresos medios de 532 euros (292 de media por encuestado). En Rey Badis-La Paz asciende hasta 778 (433 por persona). Aunque hay en la zona Norte otros espacios incluidos en un entorno intermedio que no sufren tanta precariedad.

En cuanto a las intervenciones de los Servicios Sociales realizadas en 2017 por distritos la zona Norte supone una cuarta parte del cómputo total de los casos gestionados siendo el apartado de familia el más demandado seguido de infancia, inmigrantes y personas mayores. Estos parámetros se repiten en el Zaidín.

El documento, que también analiza otras áreas como Movilidad o Seguridad Ciudadana, cuenta con un paquete de medidas inicial centradas en el eje de desarrollo comunitario como la regulación de la economía sumergida, la creación de empresas de inserción y economía social, la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos que faciliten la contratación de vecinos de estas áreas.

“Es un paso importante para mejorar la ciudad y para avanzar en su conjunto con un plan integral, participado e inclusivo y que es de toda la ciudad” ha indicado la concejal que considera que este análisis es imprescindible para comenzar a trabajar en las zonas con mayores necesidades con proyectos que afectarán a un total de 35.279 personas de las que 26.317 corresponden a Norte y 8.962 a Santa Adela junto con la pequeña zona citada de Beiro mediante medidas que pivotan sobre cuatro ejes: desarrollo económico y comunitario sostenible, políticas públicas para el bienestar y la cohesión social, mejora del hábitat y la convivencia y el trabajo en red. “Cualquier intervención social va a partir de este proyecto consensuado”, destaca Sánchez quien agrega que cada barrio tiene peculiaridades distintas.

En este sentido, la edil destacó que la población de la zona Norte destaca por ser mucho más joven que en el resto de la ciudad con un bajo nivel de estudios y un 16% de población extranjera mientras que, en el Zaidín la población está envejecida y cuenta con un 14% de residentes extranjeros.