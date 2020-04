No es que aislamiento sea sinónimo de confinamiento. A fin de cuentas, aislados no estamos: nos ha caído esta plaga en la era de internet para conexión con el mundo exterior y Netflix para recogimiento en las horas en que el día va cayendo y antes de irnos a la cama solo nos queda ese grito de 'mili': "¡Un día menos!".

Pero si aceptamos 'aislamiento' como un término adecuado para dibujar esta situación que cumple ahora un mes, entonces estamos en una 'isla', es decir en nuestra propia casa. Y como tiempo es lo que nos sobra, una de las tareas a que nos estamos aprestando en estos días de encierro es la de la limpieza y adecentamiento de rincones de los metros cuadrados que nos acogen adonde hasta el momento no se nos ocurría ni mirar ni llegar. La isla bonita, ¿se entiende? He aquí la justificación de este apunte con el que cumplir nuestro compromiso con este cancionero analítico que nos alegra el devenir de los días.

'La isla bonita', uno de los temas bandera de Madonna. Esa 'trinidad' de sensaciones que representa la canción: la primera incursión de la cantante en temas latinos, la añoranza por una escapada a una isla paradisiaca que en este caso parece que se trata de Amergris, en Belice, y el 'viceoclip' que en la época de la grabación, 1987, acompañaba como atractivo artístico en sí mismo el lanzamiento del disco. Aunque Madonna declararía tiempo después que no conoce Belice ni la isla de Amergris, sus fans siempre han creído reconocer en la playa de San Pedro el mismo San Pedro con el que, según la canción, soñó la cantante "last nigth", la noche anterior.

Más que una ensoñación mística por el primer discípulo, la canción, en un tono onírico en el que "todo parece que fue ayer, no lejano", describe la brisa "tropical" de la isla, "all of nature wild and free", ("toda la naturaleza salvaje y libre"), que "where I long to be" ("donde anhelo estar"): "la isla bonita", en español. En Belice, América central, el idioma oficial es el inglés, pero las lenguas predominantes son el criollo propio de la isla y el español. San Pedro, donde "el sol se ponía tan alto / que sonaba a través de mis oídos / y hería mis ojos / tu canción de cuna en español". Hasta llegar a esta estrofa han sonado como introducción un ritmo de tambores cubanos, a los que sigue un punteo de guitarra española que tiñe toda la composición en la que Madonna se declara enamorada de San Pedro, "donde el sol calienta el cielo" y "un chico ama a una chica / y una chica ama a un chico". Una estancia en la que "los días pasaron rápido" aunque Madonna tuvo tiempo para escuchar la frase susurrada en español: "Me dijo: te amo".

La estadía de Madonna en San Pedro no es tal, porque la cantante reconoció años después que ni sabía dónde estaba la isla ni se inspiró en su playa para componer la letra de una canción que en principio fue ofrecida a Michael Jackson, quien la rechazó. Se trata de "un tributo a la belleza de los latinos", según declaró Madonna en la misma entrevista. Y, ya puestos, a 'La isla bonita' siguió la combinación inglés-español en 'Who's that girl?/ ¿Quién es esa chica?', además de grabar una particular 'Spanish eyes' ('Ojos de España') y, en 2008, 'Spanish lesson'. "Me encanta la música y el canto en español", ha dicho Madonna. "Cuando viví en Nueva York, escuchaba constantemente salsa y merengue. Es la música que sonaba en las radios de todo el mundo". Pues eso....

Tampoco esos días que oníricamente evoca Madonna en 'La isla bonita' podrían ser calificados como 'aislamiento' en el sentido que damos al vocablo en este analítico cancionero. Ese 'aislamiento' propicio "a que nazca la flor del sentimiento: / el nardo del ensueño que brota en soledad", según los versos de Ernesto Noboa. Pero dado que una de las ocupaciones más practicadas en estos días de confinamiento ha sido la de las tareas domésticas, los 'aislados' hemos puesto más bonita nuestra 'isla'. La isla bonita. Y así es si así os parece...