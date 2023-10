Tercer día de controles en la fiesta rave de Guadix, que sigue sin incidencias con 300 personas

La rave de Guadix afronta su tercera jornada sin incidencias. Desde la noche del sábado unas trescientas personas celebran una fiesta para la que no se han solicitado permisos. El paraje elegido para la concentración está en la rambla de Baza, en unos pinares a unos cuatro kilómetros de Guadix y, según indicaron fuentes del Ayuntamiento, se trata de terrenos de un particular. En la zona han aparcado un centenar de caravanas.

Tras llegar las primeras caravanas en la madrugada del sábado y tener conocimiento de la fiesta, efectivos de la Guardia Civil procedieron a controlar los accesos a este paraje. Así, desde la mañana del mismo sábado no es posible acceder con vehículo al lugar donde se celebra la fiesta, señalaron fuentes del Instituto Armado. Los agentes también realizan controles de alcohol y drogas, aunque a primera hora del lunes todavía no se había facilitado balance de denuncias. Las fuentes de la Benemérita consultadas sí señalaron que se ha identificado a los asistentes a la fiesta. No está previsto desalojar a zona.

Desde el Ayuntamiento de Guadix, por su parte, indicaron que hasta primera hora del lunes no se habían producido incidencias en el paraje propiedad particular donde se celebra la rave desde el pasado sábado. Además, señalaron que la zona de la fiesta está "muy retirada" de la localidad. El paraje donde se ha instalado el campamento efímero de la rave está en las afueras de Hernán Valle, pedanía de Guadix, hasta donde se han acercado unas 300 personas.

Esta convocatoria se produce diez meses después de la rave de La Peza, con la que unas 5.000 personas celebraron el fin de año y la llegada de 2023 durante seis días de fiesta sin descanso. La fiesta de Guadix es más limitada en cuanto al número de asistentes. Se desconoce los planes de los organizadores, aunque se baraja que desalojen este mismo martes 31 de octubre.

Dispositivo especial por Halloween

La Policía Nacional y la Guardia Civil reforzarán sus servicios en la provincia de Granada de cara a la celebración de Halloween desde la tarde del 31 de octubre hasta la mañana del 1 de noviembre. El objetivo de los dispositivos que se desplegarán ambos cuerpos de las Fuerzas y seguridad del Estado es garantizar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos en las diversas actividades festivas programadas para esta fecha.

Aunque el mayor despliegue se producirá en esas fechas, desde el pasado sábado la Policía nacional y la Policía Local vienen colaborando para evitar alteraciones de orden público y otras actuaciones que pudieran afectar a la seguridad ciudadana en algunas actividades festivas celebradas durante el fin de semana relacionadas con Halloween.

Por parte de Policía Nacional el dispositivo está compuesto por la Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Unidad de seguridad Privada, Unidades de Atención al Ciudadano (Zetas), Unidad Tedax y Unidad de Participación Ciudadana. Además, tanto en Motril como en Baza también se establecerán los respectivos dispositivos especiales de cara a esta celebración.

Por su parte, la Guardia Civil ha contemplado un dispositivo específico para el municipio de Soportújar, donde está prevista una mayor afluencia de personas y actividades, con participación de las unidades de Tráfico y Seguridad Ciudadana.

En el resto de municipios de la demarcación de Guardia Civil se prestará especial atención a los núcleos de mayor afluencia de personas y lugares de celebración. La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, realizó a través de un comunicado un "llamamiento a la responsabilidad individual, para que granadinos y granadinas y visitantes en la provincia puedan disfrutar de una noche de Halloween lúdica y festiva, sin incidentes".

Además, recordó la importancia de que las administraciones locales realicen de manera rigurosa los controles e inspecciones en las fiestas programadas en la ciudad así como la venta de efectos pirotécnicos y, junto con la Unidad de Policía Adscrita de la Comunidad Autónoma, también los de venta de alcohol a menores y los de consumo de alcohol en la vía pública.