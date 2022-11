Rebajas de penas por el 'sólo sí es sí': el abogado del condenado en Granada dice que "se ha aplicado la ley, no hay más"

Luis Miguel Fernández, abogado defensor del hombre condenado en Granada por agresión sexual y al que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado en dos años y medio su pena de prisión por aplicación de la conocida como Ley del solo sí es sí, ha considerado que en su caso simplemente se ha aplicado la ley y que no cabía, por tanto, otra interpretación.

Aunque el TSJA desestimó el recurso de apelación interpuesto por este letrado contra la condena que castigó con 13 años y medio de prisión a su representado por un delito de agresión sexual contra su exmujer en agosto de 2020 en Alhendín, localidad del Área Metropolitana de Granada, el alto tribunal andaluz ha rebajado la pena hasta once años y un día de cárcel en aplicación de la normativa vigente.

En declaraciones a Efe, el letrado ha explicado que, aunque presentó el recurso de apelación antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, este se ha resuelto cuando esta ya tenía vigencia, de ahí que su aplicación haya conllevado "ineludiblemente" la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable.

"Como todavía no había una sentencia firme, presenté recurso, se ha aplicado la ley y se ha rebajado la condena", ha indicado Fernández, quien estaba al tanto de la tramitación de la ley finalmente aplicada en el momento de presentación del referido recurso de apelación.

Aunque el abogado discrepa del criterio mantenido por el TSJA en cuanto a la desestimación de su apelación, al entender que la sentencia no debía haber sido condenatoria para su cliente, cree que la rebaja de pena aplicada es en cualquier caso "totalmente ajustada" a derecho, dado que debe aplicarse la nueva ley por ser más beneficiosa para el reo, y no cree que obedezca, por tanto, a ningún tipo de "interpretación machista".

"No hay margen de maniobra para que los tribunales puedan decidir si la aplican o no la aplican. Y tampoco hay forma de que este beneficio pueda ser revocado más adelante. Se ha aplicado la ley cuando estaba vigente y, aunque se reformara ahora, esto último no se podría llevarse a una sentencia ya dictada", ha indicado.

Preguntado sobre cómo ha recibido su representado esta rebaja de pena, ha dicho que, por una parte, se encuentran "mal" porque el tribunal haya desestimado su recurso de apelación y bien por haber logrado al menos una disminución de la pena.

"La ley no deja margen de maniobra, los jueces están para aplicar la ley, no para decidir qué tiene que decir la ley, que en este caso se ha cumplido total y absolutamente", ha sentenciado.

La Audiencia Provincial de Granada condenó en su momento a 13 años y medio de prisión a un hombre que agredió sexualmente su exmujer en la casa cuyo uso compartían, aunque cada uno en una planta. El condenado, utilizando un cuchillo, obligó a la que fuera su mujer a mantener relaciones sexuales, recuerda el TSJA.

Así, relata la sentencia que ante el "grave clima de hostigamiento" al que la estaba sometiendo su ex pareja "ésta, completamente aterrorizada y con el fin de evitar, sobre todo, que pudiera quedar lesionada de gravedad por el uso del cuchillo que esgrimía el acusado y que trataba de usar contra ella, finalmente se vio forzada a cumplir la exigencia de su marido y subió con él para consumar sus deseos en una de las habitaciones".

La Audiencia condenó al hombre como como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual con instrumento peligroso, con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco a la pena de trece años, seis meses y un día de prisión, así como la prohibición de aproximación en un radio no inferior a 200 metros respecto a la víctima por un período de catorce años, seis meses y un día.