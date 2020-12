Nace la red de mecenazgo Granada GRX para que empresas ayuden en fines solidarios

Granada ha presentado hoy una nueva plataforma en la ciudad para aumentar el colchón de la solidaridad hacia los más vulnerables. Se trata de la red de mecenazgo Granada GRX, que ya suma a una treintena de empresa que se han unido en tiempo récord para un primer fin común: ayudar al Banco de Alimentos.

Según ha explicado el alcalde, la plataforma surge de forma espontánea con la necesidad concreta del Banco de Alimentos, que tiene 4 módulos en Mercagranada pero que necesitaban otros dos que ni Mercagranada ni el propio banco podían financiar, por lo que surgió la idea de hablar con los empresarios. Se necesitaban 15.000 euros para el alquiler anual.

"Se habló con Hispacolex, con Javier García de la Serrana, que podía ser el elemento para conectar con el tejido solidario de las empresas, empezando con esta causa del Banco de alimentos para que se despreocuparan del pago. A partir de ahí se llegó a la idea de crear una red de mecenazgo solidario GRX para esta y otras causas". Ron Montero también se ha implicado en esta causa con mayor cantidad que el resto de empresas, por lo que su representante también ha agradecido la labor que desarrolla este proyecto.

El alcalde ha matizado que las empresas pese a tener también sus problemas, son solidarias, por lo que prometió ayudarlas para "salir todos juntos" de esta crisis.

Javier García de la Serrana ha explicado que recibió la llamada el viernes pidiendo ayuda urgente para el lunes y que comenzó a llamar. "Llamamos 30 veces y las 30 se nos dijo que sí. No hubo ni una sola que nos dijera que no. Granada debe mucho a sus empresas y las empresas a Granada. Aunque estén en un momento tan delicado, no somos la tierra del chavico y cuando se necesita acudimos siempre", ha explicado.

La idea es crear la plataforma para apoyar a las ONG. Después, este grupo va a ir creciendo para apoyar proyectos puntuales. "Los primeros en situación complicada son las empresas de Granada, sin las ayudas que se tendrían que tener ni los apoyos, y los que sufren como cualquiera. A pesar de ello bastó una llama para que vinieran", puntualiza García de la Serrana.

Desde Ron Montero, que multiplico por diez la ayuda pedida, su directora María Elena Targa, ha dicho que no lo pensaron dos veces como pasó en marzo, cuando con la ayuda de la destilería sirvieron a España y Portugal con desinfectante en pleno inicio de la pandemia.

El presidente del Banco de Alimentos de Granada, Indalecio García, ha dado las gracias a toda Granada y ha lamentado el protagonismo que tiene el banco en estos momentos de crisis y que en pleno siglo XXI la comida siga siendo una necesidad. El Banco de Alimentos lleva siete años consecutivos entregando 5 millones de comida gratuita en la provincia, con un presupuesto anual de gasto fijo de 200.000 euros. "Por cada euro que gastamos repartimos 25 kilos. Damos algunas soluciones pero los pies económicos son muy débiles. Necesitamos la colaboración de Granada. Es uno de los bancos más queridos en toda España", ha dicho.

En Granada, según sus datos, un 20% de familias vive por debajo del umbral de la pobreza, "que está ahí y solo hay que pararse a verla". Y ha aumentado significativamente con la pandemia. En diciembre de 2019 atendían a 39.500 personas y ahora están con 50.000. En enero y febrero de este año se había bajado un poco, a los 37.000, pero desde marzo no deja de crecer y ahora hay un repunte. "Cualquier crisis deja una huella de pobreza profunda. La huella que deja es profunda y larga en el tiempo. No estábamos fuera de la anterior crisis.

Esta red de mecenazgo, que ahora ha aportado entre 500 y 4.000 euros por empresa, según sus posibilidades, supondrá el abono de una cuota periódica por las empresas que dotará de un fondo permanente para esta causa y cualquier otra. La intención es que sean unas cien las empresas que se hayan sumado al proyecto este mes y ya están preparando un segundo proyecto con el que colaborar.