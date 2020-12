Dos relatores de la ONU estudian ya el problema de los cortes de luz en Granada

Así, se ha decidido por estos dos relatores para estudiar la situación en estas dos vertientes: el derecho a la vivienda adecuada y los propios derechos humanos en casos de pobreza extrema. Pero todavía no podrán venir a Granada . Según la respuesta recibida por el Defensor, “debido a las limitaciones vinculadas a la pandemia , no es posible contemplar actualmente una visita oficial de los Relatores Especiales a España o a Granada”. Pero eso no afectará al estudio del caso. Aunque la visita se posponga al momento en el que puedan viajar, se va a estudiar en despacho y de hecho, por su gravedad, lleva a la ONU a afirmar que “la situación planteada podría ser abordada en el marco del procedimiento de las comunicaciones”.

Bloques enteros sin suministro en pleno temporal de frío

Los cortes de luz siguen en la zona Norte casi a diario. Y estos días, en pleno temporal de frío, también. El viernes por la noche el Defensor de la Ciudadanía, Manuel Martín, tuvo que trasladarse hasta la zona tras la llamada de vecinos que estaban sin suministro. Eran cuatro bloques enteros en calles donde no era habitual, por lo que advierte de su expansión. Los bloques están en la calle Joaquín Corral Almagro. Tampoco había en Molino Nuevo o Casería de Montijo. Según Martín, estuvo hablando con el responsable de Endesa ya que los vecinos no contactaban con el servicio y cuando lo hacían les decían que no había incidencias. “Al volver a casa no podía dormir pensando en esas familias, sin luz con situaciones muy graves”, explicó, por lo que insiste en el problema de emergencia social que constituyen los cortes de luz en Granada y la necesidad de una solución urgente porque se están extendiendo. En estos cuatro bloques las familias pagan su luz, por lo que están afectadas por las consecuencias de los enganches para la defraudación de fluido eléctrico que se realizan en otros puntos.