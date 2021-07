La fase de repunte del coronavirus en Granada, sin visos de remitir

El coronavirus en Granada ha consolidado, ya no su fase de crecimiento, sino una fase expansiva (que no exponencial) de contagios, que si bien están impulsados por la gente joven y que ello no está comprometiendo, hasta el momento, la estabilidad de los hospitales, pueden poner suponer un problema para aquellos mayores que, aunque vacunados, puedan contagiarse de la nueva variante Delta, que tiene una cierta capacidad de evasión de las vacunas. Este puede ser un problema a medio plazo puesto que la campaña de inmunización avanza lenta entre los menores de 30 años, que hoy suponen casi un 62% de los 184 contagios notificados al Ministerio de Sanidad. Y de entrada no tiene visos de parar. La tasa de incidencia a siete días ya está por encima de la de 14.

Ya de entrada, el incremento de casos cada semana es más evidente, y en los últimos siete días el aumento ha sido del 32,09%. No se daba algo así desde el estallido producido la semana posterior a Semana Santa, donde subieron los casos un 95% aunque contaminados por varios días de descanso. Además, aquella vez seguían existiendo medidas frente a la movilidad, el estado de alarma seguía vigente con toque de queda, y se conservaban los cierres parciales de comercios y hostelería, y completos en el ocio nocturno. Por eso aquella vez se atajó rápido y a la semana siguiente se frenaron los casos y a la otra empezaron a bajar.

Ahora no tiene pinta de que eso pase, sobre todo si no median restricciones de algún tipo, que en verano son una faena para todo el mundo. La tasa de incidencia a una semana ya arroja valores por encima de la actual tasa a catorce días, lo cual oficializa la fase de repunte de casos y que esta seguirá sin remitir al menos en los próximos, al menos, siete soles. La ratio semanal está en 131,7 casos por cada 100.000 habitantes, que da una progresión lineal de 263,4 casos para dentro de una semana, cuando esa cifra hoy es de 258,8.

Por distritos sanitarios, la situación empieza a ser muy preocupante en la Costa y la Alpujarra, donde la curva dibuja un incremento exponencial de casos, mucho más acentuado que en las zonas interiores de la capital, el Cinturón y el Poniente, donde incidencia sube de forma más moderada. Claramente el inicio de la campaña de vacaciones de verano está exportando casos a la zona Sur, que está en 296 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas cuando hace solo once días estaba en 159,7. Es el nuevo foco de contagios de la provincia.

En el distrito Metropolitano se queda en 237 casos y en la capital en 346, teniendo en concreto en la ciudad 348 de estos casos relativos. En el área de gestión sanitaria Nordeste los datos son completamente estables con solo 77,8 casos por cada 100.000 personas en dos semanas. La pirámide de población está siendo clave ahí: menos jóvenes censados, menor difusión del virus frente a más mayores vacunados.

Los casos activos viven una situación extraña puesto que la Junta ha reajustado los datos y ha restado uno del total que había, algo completamente anormal. Luego se suma un fallecido más por coronavirus en Granada, el primero en cinco días y el primero de lo que va de julio. Así, el número de personas que ahora mismo tienen en la provincia infección activa por Covid-19 es de 2.890, la cifra más alta desde el 12 de junio.

En los hospitales se vive el mayor incremento de camas ocupadas en casi cuatro semanas con 11 personas ingresadas más, 89, que es la cifra más alta desde el 19 de junio cuando se estaba en fase de evacuación clara en los centros asistenciales. Son 9 pacientes más en planta (69) y dos en UCI (20). En cuanto a nuevos ingresos, el parte habla de 12, uno de ellos a Cuidados Intensivos.

La vacunación, por si fuera poco, mantiene un ritmo alto pero ya se nota el descenso de dosis que han llegado a la provincia. El lunes se pusieron 11.333 vacunas en Granada, que son 2.400 menos que hace una semana. Después de nueve lunes batiéndose el récord de dosis administradas en esos días, es la primera vez en todo ese tiempo donde no cae el tope. Es la cifra más baja para un lunes desde el 8 de junio. De todas ellas, 8.913 fueron para completar la pauta de segundas dosis: se está priorizando dar el máximo de protección para los viales que han llegado. Ya se ha alcanzado el 43% de ls población totalmente inmunizada frente al Covid grave.