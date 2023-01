Consejos para evitar los riesgos de las dietas milagro postvacacionales

La humanidad podría dividirse entre los que hacen propósitos de enmienda principios enero y aquellos que los realizan a comienzos de septiembre. Los españoles cogen una media de entre 3 y 5 kilos durante las vacaciones, que en algunos casos se arrastran hasta las cenas navideñas en un suma y sigue de arrepentimientos teóricos pero sin aplicaciones en la práctica. Así las cosas, no parece ilógico que entre esos objetivos de 2023 esté empezar a soltar lastre antes de esperar siquiera al Roscón de Reyes. Si este año tampoco se llegó a tiempo a la operación bikini y durante las fiestas se ha producido los consabidos excesos en la alimentación, con una ingesta mayor de alcohol, grasas y dulces, así como un desorden en las comidas, la tarea se ha acumulado. Pero ello los expertos advierten que no hay milagros y recomiendan dedicar al menos 40 minutos del día a realizar deporte y actividades motivacionales.

Entre ese grupo de expertos se encuentra Laura Jorge, nutricionista, que ha editado un libro que puede ser especialmente útil para estos propósitos: Come sano, vive sano, publicado en Planeta de Libros en la colección Zenith, en el que da las bases para cuidar la salud centrándose en cuatro pilares básicos: las emociones, las hormonas, la evolución y los trastornos específicos de la salud femenina y la microbiota, un concepto de moda. Un enfoque integral para potenciar la salud y disfrutar de todas las etapas de la vida sin estar pendientes de las dietas, una cuestión que afecta especialmente a las mujeres, sobre las que se sigue ejerciendo más presión social en cuestiones de imagen corporal, aunque no todo es estética en este tema.

Evitar trastornos

"Los trastornos de la conducta alimentarios suelen estar más presentes entre la población femenina que en la masculina. La proporción de hombres que presentan trastornos alimentarios es de uno por cada nueve mujeres. Pueden aparecer en cualquier edad, aunque la adolescencia es la etapa de mayor riesgo para presentar este tipo de enfermedades. La mayor incidencia se produce entre los doce y los dieciocho años, pero cada vez nos encontramos con casos que tienen una edad de inicio más baja, en torno a los ocho o nueve años. La presión social para adelgazar, las redes sociales, la necesidad de ser aceptada y la preocupación por un ideal estético delgado asociado al éxito social, familiar y profesional podrían ser factores que explicaran esta mayor vulnerabilidad fisiológica a presentar un TCA en las mujeres jóvenes", explica la nutricionista.

Laura Jorge es graduada en Nutrición Humana y Dietética y fundadora del Centro de Nutrición y Psicología Laura Jorge. Ex deportista de competición, tras superar ella misma un trastorno de alimentación decidió dedicarse a la nutrición para ayudar a las mujeres a disfrutar de una vida saludable sin fobia a determinadas comidas. Su formación en nutrición y salud hormonal en la mujer la ha llevado a especializarse en dietas de adelgazamiento y en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad desde la educación nutricional con un enfoque integral.

Evitar riesgos

En su libro, la nutricionista da una serie de pautas y algunos trucos, como rediseñar el entorno para tener más a la vista las compras saludables como la fruta fresca y evitar otras tentaciones. También ofrece alternativas saludables, una veintena de recetas y una advertencia: "La salud y la nutrición femeninas tienen unos requerimientos distintos según las diferentes etapas de la vida". Una cuestión especialmente importante "para prevenir el envejecimiento prematuro y para evitar el sobrepeso que se produce con el paso del tiempo. "La obesidad, la arteriosclerosis, la enfermedad coronaria, la hipertensión, ciertos tipos de cáncer, la osteoporosis, las caries dentales, algunas enfermedades hepáticas y renales, la diabetes mellitus, enfermedades mentales, algunos trastornos digestivos y menstruales, entre otras dolencias, tienen factores dietéticos o nutricionales".

Para detectar dietas milagro

La experta advierte del peligro de las dietas milagro, sobre las que da una serie de pautas para su rápido reconocimiento:

• Son dietas altamente hipocalóricas y restrictivas.

• Prometen resultados rápidos, casi como si se tratase de un milagro.

• En ocasiones, van acompañadas de la venta de batidos o barritas sustitutivas de comidas, quemagrasas, diuréticos, etc.

• No están elaboradas por profesionales. El perfil adecuado para elaborar dietas es el dietista-nutricionista o técnico superior en dietética.

• Son dietas que prohíben alimentos, en las que aparece frecuentemente la palabra compensar.

• No se piensa en cambiar hábitos ni hay una educación nutricional.

• No se mira más allá de la dieta ni de la alimentación; es decir, no hay un enfoque integral ni personalización de cada caso.

• No son realistas ni sostenibles en el tiempo, por lo que no generan adherencia.

Tipos de hambre

También advierte de otro peligro. "A medida que van pasando los años, empezamos a darle a la comida un significado distinto al de la nutrición: la utilizamos para calmarnos, gestionar de forma equivocada el estrés, distraernos, celebrar, etc. Es decir, que vamos desarrollando distintos tipos de hambre. Normalmente, cuando hablamos de tipos de hambre, nos referimos principalmente a dos: el hambre real o fisiológica y el hambre emocional".