Entra a robar en una papelería de Granada y le descubren cuando intentaba esconderse

La Policía Local de Granada detuvo a un joven que intentó presuntamente robar en una papelería del centro de la capital. Los agentes fueron alertados por una llamada a la Sala del 092, sobre la 01:00. Una persona avisaba de "un posible robo en un local de la calle Ancha de Gracia. Quien nos llamó había escuchado unos golpes y la rotura de unos cristales. Una unidad se desplazó de inmediato hasta el lugar indicado", indica la Local en un comunicado remitido a través de sus redes sociales.

El local en cuestión se trataba de la Papelería Nova, indica la Policía. El presunto ladrón había roto el cristal de la puerta con un adoquín. También había franqueado la persiana metálica exterior. "Dentro parecía no haber nadie, pero al inspeccionar el local, vimos escondido, entre unos aparatos de aire acondicionado y la pared, a un joven agazapado", señala el comunicado del cuerpo.

"Ya teníamos al ladrón. No tenía escapatoria, pero no quería salir de su escondite. Finalmente salió, opuso resistencia para no ser detenido e intentar escapar pero acabó engrilletado y posteriormente en calabozos para ser puesto a disposición judicial", finaliza la nota.