La salud dental: más que una sonrisa bonita

Existe una conexión entre la salud bucal y la salud a nivel general. Como nos comentan los expertos en Seguros de salud más reputados, existen multitud de enfermedades que se relacionan con los problemas dentales, caso de las enfermedades de corazón, la diabetes, la artritis, etc.

Prevenir es clave

La prevención es fundamental, por este motivo es bueno acudir al dentista con regularidad. Es importante visitar al dentista cada seis meses o un año para que sepa en qué estado se encuentra nuestra salud bucodental. Así es posible la prevención de los problemas dentales y así poder detectar cualquier problema lo más pronto posible y recibir las pertinentes limpiezas dentales, exámenes y demás tratamientos dentales que sean precisos.

¿Cómo se elige el mejor seguro dental?

La elección de un buen seguro dental. Si escogemos bien es una manera de estar seguros de que contamos con acceso a la atención dental que necesitamos. Respecto a este motivo, queremos daros una serie de consejos para la elección de un buen seguro dental y que podamos cubrir las necesidades dentales de cada persona.

Información clara

Las informaciones sobre las condiciones, coberturas o los especialistas a los que podemos acceder deberá ser clara y específica. Si existen muchas operaciones o tratamientos que no están cubiertos, o si la póliza no se acoge a una serie de supuestos, como roturas porque acontezca una pelea, deben constar en el contrato.

Coberturas

El seguro básico debe contemplar una serie de coberturas básicas, como la limpieza bucal o un empaste mínimo al año, así como radiografías, revisiones periódicas o en caso de que sea necesario la extracción. En el caso de que el seguro sea superior, puede llegar a cubrir endodoncias, implantes, etc.

Red de clínicas

Hay que realizar un estudio de la red de clínicas de que dispone la póliza, de tal forma que no tengamos que desplazarnos a una larga distancia para hacer el tratamiento. De igual manera, la oferta deberá ser amplia por si queremos acudir a otro especialista o centro sanitario.

Inclusión de clínicas concertadas

Lo más habitual es que la póliza tenga una serie de acuerdos con profesionales pertenecientes a clínicas privadas. En el caso de no ser así, las opciones serán más limitadas y puede que no sea un buen seguro para ti. Bastantes clínicas y expertos disponen de acuerdos con diferentes compañías.

Si incluyen los tratamientos de forma preventiva

Pese a que generalmente en las pólizas de rango medio y alto están contemplados, existen algunos seguros básicos donde no vienen incluidos y suelen ser los tratamientos que más se utilizan. Si se ofrecen con copago, procuraremos que el coste no sea demasiado elevado o de no ser así no se puede hacer la contratación de la póliza.

Tiempos de carencia en tratamientos

Estos tiempos son un periodo mínimo que debe pasar desde que se firma la póliza y la opción a que se produzca un tratamiento con cobertura parcial o total. Se han establecido para que no se pueda contratar un seguro solo para el acceso a un tratamiento caro que tenga descuento y después nos demos de baja.

Suelen oscilar entre el mes y los diez meses para los tratamientos de mayor complejidad y que sean más caros, hay que valorar si nos van a interesar.

Política de copagos

Los copagos son aplicados en los tratamientos donde no se cubre toda la póliza, en especial cuando son primas menores, pero a los que se les aplica un descuento en concreto, por lo que solo se pasa a pagar una parte del tratamiento.

La libertad para escoger especialista

No todas las pólizas de seguro disponen de la libertad para elegir los especialistas que no van a tratar y menos cuando el especialista no dispone de un concierto con la empresa aseguradora, lo denominado “cuadro abierto”.

Piensa que las que son más completas suelen fijar un acuerdo por el que se pueden llegar a acuerdos en situaciones puntuales con especialistas o sistemas de reembolso por el que se paga al profesional y ellos después nos van a resarcir de una parte correspondiente al descuento que se haya aplicado.

Condiciones de reembolso

La opción de reembolso debe estar disponible para elegir de forma puntual a los especialistas que no tengan concierto. Eso sí, hay que asegurarse de que el reembolso de la parte se ha descontado y que se hace en el tiempo acordado.

Conclusiones

Podemos concluir diciendo que la salud dental, como nos comentan desde https://www.arpem.com/seguros-salud/seguro-dental/, es una parte fundamental del campo sanitario. Debemos cuidar nuestros dientes y encías para una buena prevención de enfermedades. Además, si se tiene un buen seguro dental podemos estar tranquilos al contar con la atención dental precisa para el mantenimiento de nuestra salud dental.