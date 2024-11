Seis denuncias a un profesor de teatro de Granada por abusos a sus alumnas durante al menos quince años: "Puede haber más"

Granada/Seis mujeres han denunciado al director de la Escuela de Artes Escénicas La Seducción de Granada, Marcos Julián Pérez, por presuntas agresiones y abusos sexuales cometidas entre los años 2004 y 2019. El caso está en el Juzgado de Instrucción número 6 de la capital desde el pasado 7 de noviembre y en la denuncia las seis víctimas describen de forma cruda las prácticas supuestamente realizadas por el denunciado, algunas de ellas siendo además menores de edad. Hay sospechas de que tres chicas más pudieron sufrir el trato de este profesor pero que no se han sumado a la denuncia, y según la abogada que las representa, María Martos, se tiene la "sospecha" de que hay más y que podrían salir a raíz de la interposición de la demanda. En la misma, los letrados no entran a calificar la tipología de los delitos relatados en los hechos, ya que entienden que es prerrogativa del juez que investigue el caso, y que ya ha abierto diligencias.

"Las chicas denunciantes son seis, pero se ha interpuesto una sola denuncia, describiendo los seis episodios de abusos que han que han sufrido cada una de ellas", explica Martos, del despacho Aránguez Abogados, el mismo que llevó en su día el caso de la madre de Maracena, Juana Rivas. En el escrito de denuncia, del que esta redacción tiene una pequeña parte, se describen capítulos de supuesto abuso. Una de ellas relata que cuando "tenía 14 años y él 23" conoció a Marcos Julián a la salida del colegio y que este le animó a apuntarse a clases de "interpretación y expresión corporal" en una academia del barrio del Zaidín. Esta alumna, que le tuvo de profesor "entre 2001 y 2007", cuenta asimismo que "un día" le escribió "el primero de muchos" mensajes en los que se despedía de ella como "besos confundidos, besos deseosos, besos esperanzados, besos calientes", o "besos que ansían verte"... Cuenta además cómo logró ganarse su confianza quedándose a hablar con ella tras las clases, convirtiéndose en su "confidente" al contarle situaciones personales y familiares, y que ello fue derivando quedadas "al salir de clase los viernes".

El grueso de los relatos recogidos en la denuncia los adelantó el periódico El Salto Andalucía, y están confirmados por la abogada de las denunciantes como parte del documento que obra en poder del juzgado, donde se describen prácticas como tocamientos, besos y relaciones sexuales no consentidas cometidos en diferentes cursos. Por ejemplo, uno de los testimonios recogidos describe cómo el profesor "inventó un juego para besarme a mí y al alumnado con lengua" cuando "éramos todos menores de edad", y otro que cuenta que el profesor "forzaba un contacto físico que poco a poco iba a más”.

"El modus operandi era siempre el mismo", explica Martos a esta redacción. "Se ganaba la confianza de las chicas como su profesor que era, y posteriormente director de la escuela La Seducción, y una vez que tenía una relación cercana con estas chicas, que en alguna ocasión eran menores de edad, tenía encuentros con ellas más íntimos, aprovechando situaciones como llevarla a casa en coche o en moto o invitarlas para tomar café, o generar algún tipo de dinámica de la escuela de teatro. Aprovechaba esos momentos para realizar tocamientos inapropiados o incluso besos o relaciones sexuales no consentidas", resume la letrada.

Con la publicación de la noticia de la interposición de la denuncia contra el profesor se espera que pueda haber un efecto llamada y que salgan posibles nuevas víctimas, temen desde la parte acusadora. "Ojalá no, pero tenemos la sospecha de que haya podido haber más víctimas, e incluso que haya podido ocurrir recientemente", declara María Martos, que añade que "el sentido de la interposición de esta denuncia, además de denunciar unos hechos que son delictivos y que eso conlleve la consecuencias jurídicas y legales oportunas, dar voz a esto que está ocurriendo y poder animar a otras víctimas", dice la abogada.

De hecho, según la información de El Salto, muchas de las denunciantes no se conocían hasta antes de 2021. Fue al descubrir entre ellas lo que les había sucedido lo que les empujó finalmente a denunciar. "Ellas eran muy jovencitas es ese momento, no tenían mucha conciencia de la gravedad de lo que estaba ocurriendo", cuenta la abogada de las seis denunciantes, que explica que ya de adultas "han podido ver las cosas con un poco de distancia" y "se han dado cuenta de que eso no era normal". "La voz de alarma ha saltado cuando se han dado cuenta de que sus episodios no eran aislados", cuenta Martos.

En el caso de que salgan nuevas víctimas, estas podrían sumarse a la denuncia grupal ya interpuesta, confirma la abogada del despacho de Carlos Aránguez. Entre ellas las tres mujeres que también sufrieron estos abusos pero que no se han adherido a la demanda. "Es una situación bastante delicada. Les ha costado muchísimo tiempo echar un paso adelante y poder denunciar estos hechos, y el hecho de enfrentarse a un procedimiento judicial, sentarse en un banquillo a explicar, revivir estos hechos y tener que volver a describirlos en un juzgado no deja de ser una situación bastante traumática para la que no cualquier persona está preparada", afirma Martos.

Para la letrada, asimismo, es "prematuro" pensar cuáles podrían ser los delitos de los que se acusaría al profesor en el caso de que se hubieran producido así, debido a la "amalgama de legislación que existe a la hora de delimitar la responsabilidad en un delito de contra la libertad sexual". "Ahora podríamos hablar desde un abuso sexual, teniendo en cuenta que podían producirse tocamientos, etcétera, hasta una agresión sexual con acceso carnal porque se produjeron relaciones sexuales no consentidas", describe.

Marco Julián tiene casi 25 años de experiencia como profesor de artes escénicas y como actor en producciones teatrales y audiovisuales tanto para cine como para televisión. También es miembro de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía e incluso el pasado fin de semana fue copresentador de la gala de clausura de los Premios Lorca de cine en Granada junto a la laureada actriz Marisa Paredes. Este diario se ha puesto en contacto con la escuela La Seducción, la cual está aún a la espera de la notificación de la denuncia para ejercer su defensa.